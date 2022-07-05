    Пробки

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    Витебский парализовало новое «озеро». В Петербурге растут пробки

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    Пробка длиной около 2,8 километра образовалась на Витебском проспекте в Петербурге утром 5 июля.

    Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на углу Витебского и Лиговского проспектов образовалась крупная лужа. Возможно, там забился слив. Движение парализовано.

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    «Яндекс» в 7:48 оценил загруженность Лиговского проспекта в центр на 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного. В целом в Петербурге в 8:22 уже 4 балла, что на 1 больше, чем в это время бывает летом.

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    С утра в большинстве районов города идёт дождь. Синоптики обещают ливни, грозы и град.

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