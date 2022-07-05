Витебский парализовало новое «озеро». В Петербурге растут пробки

Пробка длиной около 2,8 километра образовалась на Витебском проспекте в Петербурге утром 5 июля.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на углу Витебского и Лиговского проспектов образовалась крупная лужа. Возможно, там забился слив. Движение парализовано.
«Яндекс» в 7:48 оценил загруженность Лиговского проспекта в центр на 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного. В целом в Петербурге в 8:22 уже 4 балла, что на 1 больше, чем в это время бывает летом.
С утра в большинстве районов города идёт дождь. Синоптики обещают ливни, грозы и град.