В Мрамором дворце пройдёт выставка искусства «на языке анимации», среди экспонатов будут работы Виктора Цоя

В Русском музее отмечают особую роль анимации в современном искусстве. На слух слово «анимация» связано с мультфильмами, но в широком смысле анимация стала важным инструментом для создания визуальных образов в искусстве.



Выставка будет состоять из трех разделов. Первый, «Механикус», кураторы связали с традицией кукол-автоматов, которые имитирует человека или животных. Раздел «Аниматоры» опирается на традиции «Новых художников» 1980-х, которые работали с абстрактными формами, фэнтези и темой космизма. «Новые художники» — одна из ветвей советского неофициального искусства, которая позднее трансформировалась в Новую Академию Тимура Новикова. В более общем восприятии неофициальной советской и российской постсоветской культуры это ленинградское/петербургское явление занимает не такое прочное место, как московский концептуализм. Так что выставка Русского музея ценна, в том числе, как взгляд на явление, которое структурировано и изучено меньше, чем стоило бы.

