В Мрамором дворце пройдёт выставка искусства «на языке анимации», среди экспонатов будут работы Виктора Цоя

В экспозицию «Современное российское искусство — языком анимации» войдут более шестидесяти работ современных художников из собрания музея и частных коллекций.
В Русском музее отмечают особую роль анимации в современном искусстве. На слух слово «анимация» связано с мультфильмами, но в широком смысле анимация стала важным инструментом для создания визуальных образов в искусстве.
Выставка будет состоять из трех разделов. Первый, «Механикус», кураторы связали с традицией кукол-автоматов, которые имитирует человека или животных. Раздел «Аниматоры» опирается на традиции «Новых художников» 1980-х, которые работали с абстрактными формами, фэнтези и темой космизма. «Новые художники» — одна из ветвей советского неофициального искусства, которая позднее трансформировалась в Новую Академию Тимура Новикова. В более общем восприятии неофициальной советской и российской постсоветской культуры это ленинградское/петербургское явление занимает не такое прочное место, как московский концептуализм. Так что выставка Русского музея ценна, в том числе, как взгляд на явление, которое структурировано и изучено меньше, чем стоило бы.
Третий раздел посвящён мотиву «человека-схемы», который наследует искусству авангарда. Здесь будет два раздела с работами, в которых художники ищут место человека в современном мире. Освоение нехудожественных пространств, игра с символами и знаками окружающей культуры, создание новых персонажей — все это ждёт вас в третьей части экспозиции.
На выставке будут работы Тимура Новикова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Вадима Овчинникова, Виктора Цоя, Владимира Раннева, Ивана Тузова, Андрея Люблинского, Платона Петрова, Андрея Бартенева и других.
Выставка «Современное российское искусство — языком анимации» пройдёт с 1 июля по 29 августа 2022 года в Мрамором дворце Русского музея.
12+
Анастасия Семенович