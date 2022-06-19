«Офелия» подарила Петербургу сумеречные лучи и облако-НЛО

Воскресенье в Петербурге заканчивается ярким закатом. Сквозь облака, закрывшее солнце, пробиваются «световые столбы» — сумеречные лучи. Мы видим их благодаря химическим соединениям, присутствующим в атмосфере.
На фотографиях заметны далёкие дождики. Судя по карте «Яндекса», они идут к северу от города и над Финским заливом.
Кроме того, над городом наблюдали одинокое облако необычной формы, похожее на НЛО. Так выглядят лентикулярные облака. Три года назад «Фонтанка» публиковала фотографии целого эскадрона таких «объектов».
Напомним, циклон «Офелия», пришедший с Атлантики, начал воскресное утро в Петербурге с грозы и града. Сильный ветер поднимал волны на заливе, как минимум в двух местах оборвались провода.
Завтра в Ленинградской области тоже ожидаются осадки и ветер. А затем погода должна стать лучше.