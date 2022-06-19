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    «Офелия» подарила Петербургу сумеречные лучи и облако-НЛО

    1944
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    Воскресенье в Петербурге заканчивается ярким закатом. Сквозь облака, закрывшее солнце, пробиваются «световые столбы» — сумеречные лучи. Мы видим их благодаря химическим соединениям, присутствующим в атмосфере.

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    На фотографиях заметны далёкие дождики. Судя по карте «Яндекса», они идут к северу от города и над Финским заливом.

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    Кроме того, над городом наблюдали одинокое облако необычной формы, похожее на НЛО. Так выглядят лентикулярные облака. Три года назад «Фонтанка» публиковала фотографии целого эскадрона таких «объектов».

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    Напомним, циклон «Офелия», пришедший с Атлантики, начал воскресное утро в Петербурге с грозы и града. Сильный ветер поднимал волны на заливе, как минимум в двух местах оборвались провода.

    Завтра в Ленинградской области тоже ожидаются осадки и ветер. А затем погода должна стать лучше.

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