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    Гроза в Петербурге оставила после себя белый «горох»

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    4 комментария

    Короткая, но мощная летняя гроза утром 19 июня засыпала Петербург градом.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    Ливень начался в центре города около 10:30 и закончился к 11 часам. Град выпал и в центре, и на Петроградской стороне, и на Васильевском, и в Купчино, и на Ржевке.

    видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

    И сразу выглянуло солнце, где-то даже видели радугу.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Пока гремела гроза, городское ГУ МЧС прислало предупреждение: «По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июня в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза».

    Скриншот с yandex.ru/pogoda
    Скриншот с yandex.ru/pogoda
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    Напомним, сегодня погоду в Петербурге определяет тыловая часть циклона. При этом ожидается очень низкое давление.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
    Скриншот с yandex.ru/pogoda
    Скриншот с yandex.ru/pogoda

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    Комментарии (4)

    VKuser86771196
    Умиляет, как бездумно доверяют лживой яндекс погоде, у которой достоверность процентов 10, не больше.
    AlexZZZ
    "Люблю грозу в начале мая...." Упс... уже лето? Что-то не заметно.
    RMN
    Это прекрасно!
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