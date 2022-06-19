Гроза в Петербурге оставила после себя белый «горох»

Короткая, но мощная летняя гроза утром 19 июня засыпала Петербург градом.
Ливень начался в центре города около 10:30 и закончился к 11 часам. Град выпал и в центре, и на Петроградской стороне, и на Васильевском, и в Купчино, и на Ржевке.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
И сразу выглянуло солнце, где-то даже видели радугу.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Пока гремела гроза, городское ГУ МЧС прислало предупреждение: «По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июня в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза».
Напомним, сегодня погоду в Петербурге определяет тыловая часть циклона. При этом ожидается очень низкое давление.