В Петербурге гремит. «Яндекс» обещает неприятный рекорд

Метеозависимые люди в воскресенье могут почувствовать недомогание. Помимо того, что погода будет переменчива, то дождь, то солнце, да ещё и сильный ветер, сегодня ожидается очень низкое давление.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня возможны кратковременные дожди, днём переменная облачность. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Воздух прогреется до 17–19 градусов.
читатель «Фонтанки» Денис
Около 10:35 в центре Петербурга началась гроза: прогремел гром и хлынул ливень.
Синоптическую ситуация в регионе определяет тыловая часть циклона, центр которого находится над Карелией, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.
«Яндекс.Погода» даже прогнозирует рекорд для 19 июня: самое низкое давление за 55 лет. Ожидается, что барометр покажет 748 мм рт. ст., на 8 мм ниже, чем было вчера.