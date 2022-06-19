Ветер в Петербурге рвёт провода и ломает деревья

Петербуржцы в соцсетях сообщают о происшествиях, причиной которых мог стать ветер.
На Апрельской улице перед проспектом Металлистов оборвались троллейбусные провода, рассказывают в телеграм-канале «Мегаполис».
На Ланском шоссе, 11 тоже произошёл обрыв контактного провода. «Лежит поперек дороги. Очень осторожно!» — предупреждали в «Мотосолидарности».
Ещё один петербуржец заметил сломанную ветку, нависающую над автомобилем.
Накануне в городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В воскресенье утром прошла гроза с градом.