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    Ветер в Петербурге рвёт провода и ломает деревья

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    Петербуржцы в соцсетях сообщают о происшествиях, причиной которых мог стать ветер.

    На Апрельской улице перед проспектом Металлистов оборвались троллейбусные провода, рассказывают в телеграм-канале «Мегаполис».

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    На Ланском шоссе, 11 тоже произошёл обрыв контактного провода. «Лежит поперек дороги. Очень осторожно!» — предупреждали в «Мотосолидарности».

    Ещё один петербуржец заметил сломанную ветку, нависающую над автомобилем.

    Накануне в городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В воскресенье утром прошла гроза с градом.

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