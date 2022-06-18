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    В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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    В воскресенье синоптики ждут сильный ветер и осадки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о плохой погоде. В городе объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает 18 июня пресс-служба Смольного.

    «По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июня в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с, местами порывами до 15 м/с», — информирует управление МЧС.

    «Жёлтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен из-за сильного ветра, который Росгидрометцентр ждёт в воскресенье с 10 часов до 20 часов.

    «Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении Смольного.

    Напомним, погоду в регионе испортит атмосферный фронт. В течение субботнего дня небо постепенно закроется плотной пеленой, и ближе к вечеру начнутся дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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