Лето снова не идеальное. Погоду в Петербурге испортит атмосферный фронт

Выходные в Петербурге открываются идеально летней погодой. Но уже к вечеру субботы могут пройти дожди.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июня будет облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный. Воздух прогреется до 19–21 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
Погоду испортит атмосферный фронт, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться влиянием и прохождением фронтального раздела с запада. Его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой, и ближе к вечеру начнутся дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — пишет метеоролог в своём телеграм-канале.
В воскресенье станет на пару градусов холоднее, местами возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.