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    МЧС предупреждает: Новая неделя в Ленобласти начнётся с непогоды

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    В понедельник идеального лета еще не будет. ГУ МЧС по Ленинградской области 19 июня предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 июня на территории Ленинградской области местами ожидаются грозы, порывы ветра до 15 м/с.

    Грозы гремят в регионе и в воскресенье, особенно на востоке области.

    Скриншот с yandex.ru/pogoda
    Скриншот с yandex.ru/pogoda
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    В Петербурге утром прошла гроза с градом. В городе накануне объявили жёлтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.

    Антициклон придёт в городе ближе к середине недели, а с ним и постепенное потепление.

    Скриншот с yandex.ru/pogoda
    Скриншот с yandex.ru/pogoda

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