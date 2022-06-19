МЧС предупреждает: Новая неделя в Ленобласти начнётся с непогоды

В понедельник идеального лета еще не будет. ГУ МЧС по Ленинградской области 19 июня предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 июня на территории Ленинградской области местами ожидаются грозы, порывы ветра до 15 м/с.
Грозы гремят в регионе и в воскресенье, особенно на востоке области.
В Петербурге утром прошла гроза с градом. В городе накануне объявили жёлтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Антициклон придёт в городе ближе к середине недели, а с ним и постепенное потепление.