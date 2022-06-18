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    Антициклон исправит погоду в Петербурге на следующей неделе. В прогнозах синоптиков — до 27 градусов

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    1 комментарий

    Промежуточные итоги июня в северо-западных регионах России подводит ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Также он даёт прогноз на ближайшую неделю.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Пока лето не радует жителей Северо-Запада. Норма осадков местами значительно превышена. Например, в Петрозаводске выпало 80% от июньской нормы, а во Пскове — 113%. При этом тепло сохраняется: температура за прошедшие с начала июня дни на 0,5–1,0 градуса превышают климатическую норму.

    «Частые вторжения циклонов не позволяют солнечным лучам хорошо прогревать водоёмы, и температура воды далека от тех самых +20 градусов, достижение которых и принято считать началом купального сезона. Например, температура воды в Неве в районе Санкт-Петербурга составляет всего 16–17 градусов, а в прибрежной части Финского залива она ещё на градус ниже», — объясняет Леус в своём телеграм-канале 18 июня.

    Очередной циклон портит погоду в Петербурге и соседних регионах прямо сейчас. В воскресенье-понедельник похолодает до 14–19 градусов и вновь пройдут дожди.

    «Но есть и хорошие новости: во вторник ситуация начнёт выправляться, дожди будут прекращаться, а температурный фон приблизится к отметке в +20 градусов. В среду-четверг на вахту погоды заступит отрог Азорского антициклона, и в условиях преимущественно солнечной погоды температура подрастёт до +19…+24 градусов. Предварительные прогнозы обещают, что в конце недели синоптическая ситуация изменится мало, и барический максимум продолжит защищать регион от нашествия дождевых туч. Температура продолжит расти, и столбики термометров в выходные будут подниматься до +22…+27 градусов, что на 2–4 градуса выше климатической нормы начала третьей декады июня», — обещает синоптик «Фобоса».

    В такой ситуации, по его словам, вода будет хорошо прогреваться, и к следующим выходным можно надеяться на 18–19 градусов.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Ага, как будни - солнце, как выходные- дожди
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