Антициклон исправит погоду в Петербурге на следующей неделе. В прогнозах синоптиков — до 27 градусов

Пока лето не радует жителей Северо-Запада. Норма осадков местами значительно превышена. Например, в Петрозаводске выпало 80% от июньской нормы, а во Пскове — 113%. При этом тепло сохраняется: температура за прошедшие с начала июня дни на 0,5–1,0 градуса превышают климатическую норму.



«Частые вторжения циклонов не позволяют солнечным лучам хорошо прогревать водоёмы, и температура воды далека от тех самых +20 градусов, достижение которых и принято считать началом купального сезона. Например, температура воды в Неве в районе Санкт-Петербурга составляет всего 16–17 градусов, а в прибрежной части Финского залива она ещё на градус ниже», — объясняет Леус в своём телеграм-канале 18 июня.

