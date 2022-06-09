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    Петропавловка и Адмиралтейство зацвели на площади Островского под оперные арии: посмотрите на лучшие композиции

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    Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

    У стен Александринского театра 9 июня праздничным концертом открылся Международный фестиваль цветов. Над площадью Островского разнеслись голоса оперных артистов — публику, которой собрался полный стоячий «концертный зал» под открытым небом, радовали солисты Большого и Мариинского театров, а также других коллективов России — Светлана Феодулова, Илья Селиванов, Карина Чепурнова, Роман Арндт, Борис Степанов, Григорий Чернецов, трио «O.R.P.H.E.U.S.» и другие.

    Декорации к музыкальному представлению находились прямо в «зале» — горожане могли рассматривать цветочные композиции на передвижных платформах, созданные по мотивам петербургских достопримечательностей, таких, как Петропавловская крепость и Адмиралтейство. Кроме того, роскошными букетами лилий, роз и других самых диковинных цветов всяких разных оттенков и географического происхождения украсили ретроавтомобили.

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    Среди флористов на сцене провели конкурс. Приз за лучший букет получила Екатерина Черемисина, за лучший головной убор — Мария Гапаненко, лучший цветочный зонт вышел у Инессы Паринг, а костюмы продемонстрировали лучшие на платформе «Адмиралтейский корабль».

    Осмотреть экспозицию цветочных арт-объектов можно будет еще два дня — 10 и 11 июня, а заодно и проголосовать за ту, что больше нравится.

    Мероприятие проводится Комитетом по развитию туризма.

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