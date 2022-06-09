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    Павловск переживёт ультравзрыв сирени под звуки арфы и флейты

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    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
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    Облака сирени — белой и розовой, нежно-голубой и тёмно-фиолетовой — в этом году в Павловске можно наблюдать всё начало июня. Благодаря погоде в выходные 11 и 12 июня цветы достигнут пика, не скрыться ни от аромата, ни от обилия красок. В музее-заповеднике всего на два дня решили собрать в пространстве парка обычных посетителей и профессиональных музыкантов: бесплатные концерты — отличный повод выбраться за границы большого города и не упустить момент.

    На фестиваль «Сиреневый променад» должны приехать Невский духовой оркестр и инструментальное трио Atteso в составе лауреатов международных конкурсов флейтистки Инны Черепановой, гитариста Михаила Кашеутова, виолончелиста Кирилла Таченко. В павильоне «Храм дружбы» оба дня выступает арфистка Алсу Мусина.

    Между сеансами музыкотерапии на аллеях и у беседок сотрудники музея-заповедника будут собирать небольшие группы на флористические экскурсии: проведут парковыми маршрутами и покажут самые необычные сорта сирени.

    Малышей, для которых такие прогулки могут быть утомительны, примут в павильоне «Молочня» и развлекут творческими мастер-классами.

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    Ольга Минеева

    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

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