Гид по театральной программе Всероссийского фестиваля «И памяти твоей, Великий Пётр…»

С 9 по 24 июня 2022 года в Петербурге состоится Всероссийский фестиваль «И памяти твоей, Великий Пётр…», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. В театральной программе фестиваля — спектакли петербургских театров и театральных коллективов из «петровских» городов.
Фестиваль откроется 9 июня тремя спектаклями. На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут премьеру Липецкого государственного академического театра драмы имени
В ТЮЗе им. Брянцева Московский драматический театр «Модерн» покажет спектакль «Пётр I» режиссера Юрия Грымова. Это большое полотно о противоречивой личности императора и такой же противоречивой эпохе. Начало в 19:00. 12+
В фойе Театра марионеток имени
На следующий день, 10 июня, Тамбовский молодежный театр покажет на основной сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» спектакль «Шут Балакирев» по пьесе Григория Горина. Режиссер Наталья Белякова представит спектакль в жанре придворной комедии. Начало в 19:00.16+
На малой сцене артисты Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина покажут спектакль по пьесе Эвы К. Матиссен «Царь PIOTR». Это история жизни Петра Первого от рождения до смерти, где сны переплетаются с реальностью, а исторические персонажи — со сказочными. Начало в 19:30. 16+
11 июня в Кронштадте, на сцене Дворца молодежи, Архангельский молодежный театр покажет спектакль «Россия молодая» по пьесе Сергея Коковкина в постановке Искандера Сакаева. Спектакль рассказывает о трех разных судьбах, объединенных службой Родине. Начало в 15:00. 16+
12 июня в Эрмитажном театре будет сыграна опера «Петр I, или Невероятные приключения русского царя» Камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ Опера». Режиссер Юрий Александров поставил ироничную оперу, где переплетены любовные и политические интриги. Начало в 19:00. 16+
16 июня Театр имени Ленсовета покажет свою премьеру «Пётр Первый», созданную режиссером Евгенией Богинской по мотивам глав из одноименного романа Алексея Толстого. Это история о становлении личности Петра Первого и одновременно становлении самой России. Начало в 19:30. 16+
Завершится театральная программа фестиваля также спектаклем петербургского театра: 24 июня состоится спектакль Театра-фестиваля «Балтийский дом» «Как Арапа женили» в постановке Виктора Крамера. Режиссер в основу своего спектакля взял неоконченный роман «Арап Петр Великого». Спектакль представляет собой путешествие через эпохи, вехи и события к сегодняшнему дню и обратно. Начало в 19:00. 12+
Полная программа фестиваля — на сайте «Балтийского дома».
Липецк, Тамбов, Архангельск, Москва связаны с деяниями Петра Первого — одни города он ненавидел, а другие активно развивал. Так, в Архангельске Петр пробовал создать торговый флот, а в Липецке открыл производство пушек.
Полина Никитина