Гид по театральной программе Всероссийского фестиваля «И памяти твоей, Великий Пётр…»

С 9 по 24 июня 2022 года в Петербурге состоится Всероссийский фестиваль «И памяти твоей, Великий Пётр…», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. В театральной программе фестиваля — спектакли петербургских театров и театральных коллективов из «петровских» городов.

«Царь PIOTR» Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Фестиваль откроется 9 июня тремя спектаклями. На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут премьеру Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого «Табачный капитан» по пьесе Николая Адуева в постановке Елены Олениной. «Табачный капитан» — веселая история о знатном недоросле и находчивом слуге, которые вместе отправляются в Европу, где одному из них суждено стать офицером, а другому впасть в немилость. Главная интрига — кому. Начало в 19:00. 12+

«Табачный капитан» Фото: teatr-tolstogo.ru/ Поделиться Поделиться





В ТЮЗе им. Брянцева Московский драматический театр «Модерн» покажет спектакль «Пётр I» режиссера Юрия Грымова. Это большое полотно о противоречивой личности императора и такой же противоречивой эпохе. Начало в 19:00. 12+

В фойе Театра марионеток имени Е. С. Деммени пройдет представление о зарождении российского флота «Потешная ассамблея», режиссер — Алексей Уставщиков. Начало в 15:00. 6+ На следующий день, 10 июня, Тамбовский молодежный театр покажет на основной сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» спектакль «Шут Балакирев» по пьесе Григория Горина. Режиссер Наталья Белякова представит спектакль в жанре придворной комедии. Начало в 19:00.16+



«Шут Балакирев» Фото: tmt-tambov.ru Поделиться Поделиться





На малой сцене артисты Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина покажут спектакль по пьесе Эвы К. Матиссен «Царь PIOTR». Это история жизни Петра Первого от рождения до смерти, где сны переплетаются с реальностью, а исторические персонажи — со сказочными. Начало в 19:30. 16+

11 июня в Кронштадте, на сцене Дворца молодежи, Архангельский молодежный театр покажет спектакль «Россия молодая» по пьесе Сергея Коковкина в постановке Искандера Сакаева. Спектакль рассказывает о трех разных судьбах, объединенных службой Родине. Начало в 15:00. 16+



12 июня в Эрмитажном театре будет сыграна опера «Петр I, или Невероятные приключения русского царя» Камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ Опера». Режиссер Юрий Александров поставил ироничную оперу, где переплетены любовные и политические интриги. Начало в 19:00. 16+



«Петр I, или Невероятные приключения русского царя» Фото: spbopera.ru/ Поделиться Поделиться





16 июня Театр имени Ленсовета покажет свою премьеру «Пётр Первый», созданную режиссером Евгенией Богинской по мотивам глав из одноименного романа Алексея Толстого. Это история о становлении личности Петра Первого и одновременно становлении самой России. Начало в 19:30. 16+



Завершится театральная программа фестиваля также спектаклем петербургского театра: 24 июня состоится спектакль Театра-фестиваля «Балтийский дом» «Как Арапа женили» в постановке Виктора Крамера. Режиссер в основу своего спектакля взял неоконченный роман «Арап Петр Великого». Спектакль представляет собой путешествие через эпохи, вехи и события к сегодняшнему дню и обратно. Начало в 19:00. 12+

Полная программа фестиваля — на сайте «Балтийского дома». Липецк, Тамбов, Архангельск, Москва связаны с деяниями Петра Первого — одни города он ненавидел, а другие активно развивал. Так, в Архангельске Петр пробовал создать торговый флот, а в Липецке открыл производство пушек.

Полина Никитина

