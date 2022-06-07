В Петербурге впервые сыграет Никита Михалков. Не перепутай его с Блоком

В разгар споров о спецоперации, когда убеждения стали сильнее фактов, Александринка дает спектакль-размышление о том, что волнует сегодня. Вердикт времени вынесут 12 присяжных во главе с Никитой Михалковым. Стоящий разговор во время Санкт-Петербургского международного экономического форума.



Фото: alexandrinsky.ru/ Поделиться Поделиться





Александринский театр дважды — 17 и 18 июня — отдает сцену Никите Михалкову в декорациях знаменитого российско-американского художника Юрия Купера. Если премьера его спектакля «12» состоялась год назад на исторической сцене Большого театра, то у нас момент выбран умышленно — во время Санкт-Петербургского международного экономического форума. Есть и еще один недурной новостной повод — Никита Михалков никогда не выступал в роли актера ни в Ленинграде, ни в Петербурге.



На всякий случай заметим, что эти «12» не имеют связи с кодовой поэмой Александра Блока. У поэта название пишется прописью — «Двенадцать», в конец про «впереди — Исус Христос». У советского же классика Михалкова про цитату из его пьесы — «в жизни все возможно, даже то, что невозможно». Непонятно, что сегодня непонятнее.

«12» присяжных — раздумье, что такое сегодня слова свобода и милосердие к категорически посторонней беде чужого или даже чуждого человека. Авторы считают, что этот вопрос сейчас задевает каждого. Навряд ли.



Если сладкое слово «свобода» избито до банальности, то «милосердие» вообще не употребляется. Но как только оно становится выше закона, то рождается глубокий вопрос.

Мы же сами по несколько раз в день судим. Попробуйте это сделать из партера Александринки. Тем более что играть выйдет внушительная команда: от Владимира Долинского до Николая Бурляева.

Начало в 19:00, 16+

Евгений Вышенков

