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    Историк расскажет про переселение душ и чародейство в XVI веке

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    Перемещение душ было популярной темой у интеллектуалов XVI века. И миграция души погибшего царевича Дмитрия в другого человека (почему бы не в Лжедмитрия?) не представлялась чем-то невероятным. 8 июня эту возможность обсудим в петербургском лектории «Архэ». 16+

    Фото: kriga-spb.ru/
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    Историк Денис Хрусталев представит свою книгу «Гибель царевича Дмитрия. Очерки политики и чародейства конца XVI века». В ней смерть царевича рассматривается не только как уголовное дело, но и как ведовской процесс. Следственная комиссия, приехав из Москвы в Углич, должна была расследовать не только смерть 8-летнего младшего сына Ивана Грозного, но и колдовской заговор. На допросе няня царевича Василиса Волохова говорила, будто у дьяка Михаила Битяговского, «завхоза» в Угличе, жила «жоночка уродливая», то есть юродивая, которая порчу на царевича насылала. Колдовство считалось вполне реальной силой: Иван Грозный считал, что его первую жену извели чародейством, князь Курбский был уверен, что во время казанской войны татары «наводили на христианское войско чары». Да и в европейских армиях прибегали к услугам ведьм. Образованные люди XVI века увлеченно обсуждали темы перемещения душ и одушевления неживых предметов. Среди версий, кем был Лжедмитрий, упомянуты и монах (то ли итальянский, то ли валашский, то ли из Чудова монастыря), и незаконный сын Стефана Батория, и настоящий выживший царевич Дмитрий. Но взгляды того времени на возможность миграции души тоже были вполне благодатной почвой для предположений.

    Слушаем лекцию «Гибель царевича Дмитрия и переселение душ» и знакомимся с книгой 8 июня в «Архэ» (наб. Фонтанки, д. 15), подробности на странице «Архэ» во «ВКонтакте», и там же будет онлайн-трансляция. Начало в 19:30.

    Александра Шеромова

    Фото: kriga-spb.ru/

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