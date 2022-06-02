Специалист популярно объясняет, зачем человечеству надо на Марс

Человечество в некотором роде уже покинуло пределы Солнечной системы: «Вояджер-2» пересек границу 15 лет назад, «Вояджер-1» еще раньше. Почему человеку так необходимо лично потоптаться на не такой уж дальней планете — Марсе? Об этом 5 июня в Планетарии № 1 расскажет популяризатор космонавтики, руководитель специализации SpaceTech ИТМО Дмитрий Олиферович. Бесплатно. 12+

О Марсе Сергей Королёв мечтал еще до гагаринского полета. В 1960 вышло «совсекретное» постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О плане освоения космического пространства на 1960 год и первую половину 1961 года». В нём говорилось о полетах автоматических станций к ближайшим планетам: «В сентябре или первой половине октября 1960 года осуществить запуск объекта «М» с целью достижения района Марса». Аппараты должны были «проложить дорогу» к полету человека на Красную планету. Разрабатываемая с начала 1960-х советская сверхтяжелая ракета Н-1, которую называют «лунной», изначально была «марсианской»: должна была вывести на околоземную орбиту станцию, чтобы оттуда на корабле отправиться на Марс. Даже экспедиция была запланирована: «туда» — в июне 1971-го, «обратно» — в июле 1974-го. Но американцы нацелились на Луну (советский аппарат побывал на ней еще в 1959-м) и даже предлагали сделать совместный проект освоения спутника Земли. Советский Союз отказался, но в лунную гонку включился. Марс был отложен.

