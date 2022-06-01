WSJ: В США в обход санкций поставляют российскую нефть

Нефтяные трейдеры продолжают поставки российского топлива в США в обход санкционных запретов, сообщает The Wall Street Journal в среду, 1 июня. В частности, нефть-сырец из России скрывают в бензине, дизельном топливе и других смешанных продуктах нефтепереработки.
В начале марта президент США Джо Байден объявил о запрете любых энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Однако, по информации WSJ, нефтяные трейдеры находят способы обходить запрет. Так, в мае в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо, частично произведенное из российской нефти. Его доставили в США через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов.
После начала специальной военной операции на Украине Индия, воспользовавшись существенным дисконтом российских сортов нефти по отношению к эталонной марке Brent, резко увеличила объемы экспорта энергоносителей из РФ. По оценкам Reuters, в марте–апреле Индия закупила у России в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год. В апреле азиатские страны впервые обошли европейские по объему экспорта российского топлива, преимущественно за счет контрактов Москвы и Нью-Дели.
Как утверждает WSJ, нефть, добытая в России, перекачивается между судами в Средиземном и Черном морях, а также у побережья Западной Африки, а затем с указанием другого происхождения доставляется в Китай, Индию и европейские страны.
В конце апреля The Wall Street Journal сообщал об уходе более 11 миллионов баррелей российского топлива в «неизвестные пункты назначения». Тогда эксперты высказали предположение о том, что использования ярлыка «пункт назначения неизвестен» может быть признаком того, что нефть доставляется в море на более крупные танкеры, где смешивается с другими нефтепродуктами.