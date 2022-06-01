WSJ: В США в обход санкций поставляют российскую нефть

Нефтяные трейдеры продолжают поставки российского топлива в США в обход санкционных запретов, сообщает The Wall Street Journal в среду, 1 июня. В частности, нефть-сырец из России скрывают в бензине, дизельном топливе и других смешанных продуктах нефтепереработки.



В начале марта президент США Джо Байден объявил о запрете любых энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Однако, по информации WSJ, нефтяные трейдеры находят способы обходить запрет. Так, в мае в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо, частично произведенное из российской нефти. Его доставили в США через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов.

