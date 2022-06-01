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    WSJ: В США в обход санкций поставляют российскую нефть

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    8 комментариев

    Нефтяные трейдеры продолжают поставки российского топлива в США в обход санкционных запретов, сообщает The Wall Street Journal в среду, 1 июня. В частности, нефть-сырец из России скрывают в бензине, дизельном топливе и других смешанных продуктах нефтепереработки.

    В начале марта президент США Джо Байден объявил о запрете любых энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Однако, по информации WSJ, нефтяные трейдеры находят способы обходить запрет. Так, в мае в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо, частично произведенное из российской нефти. Его доставили в США через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов.

    После начала специальной военной операции на Украине Индия, воспользовавшись существенным дисконтом российских сортов нефти по отношению к эталонной марке Brent, резко увеличила объемы экспорта энергоносителей из РФ. По оценкам Reuters, в марте–апреле Индия закупила у России в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год. В апреле азиатские страны впервые обошли европейские по объему экспорта российского топлива, преимущественно за счет контрактов Москвы и Нью-Дели.

    Как утверждает WSJ, нефть, добытая в России, перекачивается между судами в Средиземном и Черном морях, а также у побережья Западной Африки, а затем с указанием другого происхождения доставляется в Китай, Индию и европейские страны.

    В конце апреля The Wall Street Journal сообщал об уходе более 11 миллионов баррелей российского топлива в «неизвестные пункты назначения». Тогда эксперты высказали предположение о том, что использования ярлыка «пункт назначения неизвестен» может быть признаком того, что нефть доставляется в море на более крупные танкеры, где смешивается с другими нефтепродуктами.

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    Комментарии (8)

    07A
    Из статьи декабря 21 года: "Участники рынка считают, что снижение показателя запланированных отгрузок в первом квартале следующего года может говорить о том, что российские нефтяные компании намерены увеличить загрузку нефтеперерабатывающих предприятий внутри страны."
    Ничего трагического, незапланированного не происходит. "Все идет по плану".
    СлаваРоссии
    Даже во имя байдена и зеленского мировой англо-Сакский империализм не перестанет врать, воровать и убивать! Даже ради этих «святых» людей!!?
    Басик
    Вотт как чего ни ковырнешь, так все баблом кончается. Какие бы не были красиво-патриотичные лозунги, всё в итоге упирается в прибыль.
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