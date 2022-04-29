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    Индийские компании планируют закупать в России минимум 13 млн баррелей нефти ежемесячно

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    1 комментарий

    Индийские нефтепереработчики ведут переговоры с «Роснефтью» о заключении сделок об импорте российской нефти сроком на шесть месяцев, сообщил Reuters 29 апреля со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    Согласно данным агентства, речь идет о нефтяных компаниях Indian Oil Corp. (IOC), Bharat Petroleum Corp. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. (HPCL). IOC собирается закупать 6 миллионов баррелей российской нефти в месяц с возможностью покупки еще 3 миллионов баррелей, BPCL и HPCL рассматривают возможность ежемесячного импорта 4 миллионов баррелей и 3 миллионов баррелей соответственно. Индийские нефтепереработчики планируют начать импорт в июне, однако объем и сроки сделок могут измениться под влиянием санкций и скидок, предлагаемых «Роснефтью».

    По информации источников агентства, компания сможет поставлять нефть через посредников, не попавших под антироссийские санкции, и торговые компании, зарегистрированные в странах, не вводивших санкции против России.

    Согласно подсчетам Reuters, за два месяца после начала военной спецоперации России на Украине Индия уже купила у России более чем в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    А в качестве оплаты, говорят(ТМ), они готовы нам поставлять кинофильмы.
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