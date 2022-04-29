Индийские компании планируют закупать в России минимум 13 млн баррелей нефти ежемесячно

Индийские нефтепереработчики ведут переговоры с «Роснефтью» о заключении сделок об импорте российской нефти сроком на шесть месяцев, сообщил Reuters 29 апреля со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



Согласно данным агентства, речь идет о нефтяных компаниях Indian Oil Corp. (IOC), Bharat Petroleum Corp. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. (HPCL). IOC собирается закупать 6 миллионов баррелей российской нефти в месяц с возможностью покупки еще 3 миллионов баррелей, BPCL и HPCL рассматривают возможность ежемесячного импорта 4 миллионов баррелей и 3 миллионов баррелей соответственно. Индийские нефтепереработчики планируют начать импорт в июне, однако объем и сроки сделок могут измениться под влиянием санкций и скидок, предлагаемых «Роснефтью».