В апреле из России в «неизвестные пункты назначения» ушло 11,1 млн баррелей нефти

В апреле Россия нарастила суточный экспорт нефти танкерами в Европу до 1,6 миллиона баррелей по сравнению с 1,3 миллиона в марте, сообщил 22 апреля The Wall Street Journal. При этом около 40% поставок отправлялись с пометкой «пункт назначения неизвестен».
По данным TankerTrackers, в апреле экспорт нефти танкерами из российских портов в страны — члены Европейского Союза увеличился в среднем на 23%. Об аналогичном росте сообщила и аналитическая компания Kpler. По ее подсчетам, в апреле поставки выросли на 30% — с 1 миллиона до 1,3 миллиона в день.
При этом танкеры отправлялись преимущественно в «неизвестные пункты назначения». Как подсчитали в TankerTrackers, в апреле на танкеры без запланированного маршрута было загружено более 11,1 миллиона баррелей российской нефти — больше, чем в любую страну. По словам аналитиков, использование ярлыка «пункт назначения неизвестен» может быть признаком того, что нефть доставляется в море на более крупные танкеры, где смешивается с другой. Теперь на рынке предлагаются новые сорта нефтепродуктов под названием «латвийская смесь» и «туркменская смесь», содержащие значительное количество российской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.
По информации WSJ, из России экспортируется 27% нефти, потребляемой Евросоюзом. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявлял, что из-за санкций мировой рынок может столкнуться с невосполнимой потерей около 7 миллионов баррелей российской нефти в день, которую «было бы невозможно восполнить в объемах такого масштаба».