В апреле из России в «неизвестные пункты назначения» ушло 11,1 млн баррелей нефти

В апреле Россия нарастила суточный экспорт нефти танкерами в Европу до 1,6 миллиона баррелей по сравнению с 1,3 миллиона в марте, сообщил 22 апреля The Wall Street Journal. При этом около 40% поставок отправлялись с пометкой «пункт назначения неизвестен».



По данным TankerTrackers, в апреле экспорт нефти танкерами из российских портов в страны — члены Европейского Союза увеличился в среднем на 23%. Об аналогичном росте сообщила и аналитическая компания Kpler. По ее подсчетам, в апреле поставки выросли на 30% — с 1 миллиона до 1,3 миллиона в день.

