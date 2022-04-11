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    Генсек ОПЕК заявил, что Евросоюз не сможет заменить поставки нефти из России

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    Евросоюзу практически нечем заменить нефть, которую он импортирует из России. Об этом 11 апреля заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

    Он отметил, что из-за санкций мировой рынок может столкнуться с потерей около 7 млн баррелей российской нефти в день.

    «Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба», — сказал Баркиндо в своем выступлении в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК (цитата по ТАСС).

    Представители ЕС, как пишет РБК, ответили, что ОПЕК мог бы увеличить добычу за счет своих резервных мощностей. Но глава организации подчеркнул, что к нынешней высокой волатильности привели «нефундаментальные факторы, которые неподконтрольны ОПЕК».

    В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе заседания совета руководители МИД стран Евросоюза не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, однако договорились продолжать обсуждение.

    7 апреля американские сенаторы одобрили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. О возможном быстром отказе от российских поставок нефти и газа говорила и премьер Финляндии Санна Марин, однако, по ее словам, другие страны ЕС пока к этому не готовы.

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    Комментарии (5)

    dragvs
    Чисто по объемам это не так много, это примерно сравнимо с тем объемом, который ОПЕК договаривался "убрать" с рынка. Вопрос скорее в сортах нефти.
    07A
    Конечно сможет заменить! Например вместо нашей нефти двести тысяч уехавших из России айтишников быстренько создадут что нибудь эдакое!!! Ведь над добычей сланцевой нефти в РФ тоже посмеивались! И, как оказалось, не зря!
    Главный спец по технике консервации
    "рынок может столкнуться с потерей" - мы тут недавно столкнулись с потерей сахера. И к чему это привело? :)
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