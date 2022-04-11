Генсек ОПЕК заявил, что Евросоюз не сможет заменить поставки нефти из России

Евросоюзу практически нечем заменить нефть, которую он импортирует из России. Об этом 11 апреля заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.



Он отметил, что из-за санкций мировой рынок может столкнуться с потерей около 7 млн баррелей российской нефти в день.



«Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба», — сказал Баркиндо в своем выступлении в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК (цитата по ТАСС).

Представители ЕС, как пишет РБК, ответили, что ОПЕК мог бы увеличить добычу за счет своих резервных мощностей. Но глава организации подчеркнул, что к нынешней высокой волатильности привели «нефундаментальные факторы, которые неподконтрольны ОПЕК».

