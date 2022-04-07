Сенат США принял законопроект о запрете импорта газа и нефти из России

Американские сенаторы одобрили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Он был принят большинством голосов.

Как пишет ТАСС, ранее инициатива была одобрена палатой представителей, однако сенат внес в нее поправки, поэтому теперь она вновь будет направлена в нижнюю палату на повторное рассмотрение. В случае утверждения законопроекта он поступит на подпись президенту США.



Предлагаемый документ по сути кодифицирует указ Джо Байдена, подписанный в марте. Согласно ему, США запрещают импорт любых энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.

