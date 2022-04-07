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    Сенат США принял законопроект о запрете импорта газа и нефти из России

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    Американские сенаторы одобрили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Он был принят большинством голосов.

    Как пишет ТАСС, ранее инициатива была одобрена палатой представителей, однако сенат внес в нее поправки, поэтому теперь она вновь будет направлена в нижнюю палату на повторное рассмотрение. В случае утверждения законопроекта он поступит на подпись президенту США.

    Предлагаемый документ по сути кодифицирует указ Джо Байдена, подписанный в марте. Согласно ему, США запрещают импорт любых энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.

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    Комментарии (15)

    q876rt
    При этом американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%.
    Коренная ленинградка
    Надо перестать продавать им уран. Вот и все вот и все ))
    allyouneedislove
    был бы я в ГосДуре - я бы предложил такую схему: "есть виртуального гос-во Либерленд, которое не обложено никакими санкциями - продаёт нефть и газ в Либерленд, а они уже перепродают нефть и газ как свою тем, кому это надо"....
    хоба, и обошли ваши санкции-шманкции =Р
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