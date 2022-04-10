Премьер Финляндии заявила, что ее страна сможет быстро отказаться от нефти и газа из России

Финляндия готова быстро отказаться от энергоносителей из России, в том числе от нефти и газа. Об этом 10 апреля заявила премьер-министр страны Санна Марин журналистам.



«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии», — сказала она (цитата по Yle).



При этом, по ее словам, в других странах ЕС ситуация сложнее, и они не смогут резко отказаться от поставок из РФ. Выходом премьер считает оказание помощи таким государствам, как Германия, в поисках альтернативных источников энергии.



Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не сможет быстро преодолеть зависимость от российского газа. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности республики платить за газ в рублях, как того требует Москва от «недружественных» стран.

