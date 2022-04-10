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    Премьер Финляндии заявила, что ее страна сможет быстро отказаться от нефти и газа из России

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    Финляндия готова быстро отказаться от энергоносителей из России, в том числе от нефти и газа. Об этом 10 апреля заявила премьер-министр страны Санна Марин журналистам.

    «Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии», — сказала она (цитата по Yle).

    При этом, по ее словам, в других странах ЕС ситуация сложнее, и они не смогут резко отказаться от поставок из РФ. Выходом премьер считает оказание помощи таким государствам, как Германия, в поисках альтернативных источников энергии.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не сможет быстро преодолеть зависимость от российского газа. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности республики платить за газ в рублях, как того требует Москва от «недружественных» стран.

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    Комментарии (60)

    274488045
    Нужно проложить скоростную железную дорогу в Китай, сделать чтобы стоимость доставки грузов была минимальна, и предоставлять печатные материалы жителям Финляндии, сколько бы они могли сэкономить, если бы дружили бы с нами. Сколько бы денег можно было бы пустить в полезные проекты
    AndrewBarsik
    Удивительно, что никто до сих пор не объяснил нам, что отказ Финляндии от российских нефти и газа необычайно выгоден России и укрепляет её позиции в отношениях с Финляндией. Иссякла фантазия у пропагандистов.
    266186220
    Жить надо с соседями в мире и дружбе. И стремиться к объединению и открытым границам. А идем снова к железному занавесу......
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