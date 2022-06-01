КОНи заглянули в холодильник петербуржца и нашли килограмм наркотиков

«Борца с наркотрафиком» задержали в Красносельском районе. Ему пришлось на себе ощутить все прелести настоящего общения с сотрудниками полиции.



39-летнего ранее судимого мужчину КОНи (Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) взяли у квартиры в доме 18, корпус 1, по улице Маршала Казакова, где он проживает, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня. В течение полутора часов оперативники проводили обыск в квартире. Интересная «находка» ждала их в холодильнике. Там нашли два черных пакета, в которых были спрятаны еще 3 и 10 пакетиков соответственно. Их содержимое отправили на экспертизу. Мужчину доставили в отдел полиции, где для начала составили в отношении него протокол о мелком хулиганстве.

