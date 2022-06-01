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    КОНи заглянули в холодильник петербуржца и нашли килограмм наркотиков

    1835
    3 комментария

    «Борца с наркотрафиком» задержали в Красносельском районе. Ему пришлось на себе ощутить все прелести настоящего общения с сотрудниками полиции.

    39-летнего ранее судимого мужчину КОНи (Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) взяли у квартиры в доме 18, корпус 1, по улице Маршала Казакова, где он проживает, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня. В течение полутора часов оперативники проводили обыск в квартире. Интересная «находка» ждала их в холодильнике. Там нашли два черных пакета, в которых были спрятаны еще 3 и 10 пакетиков соответственно. Их содержимое отправили на экспертизу. Мужчину доставили в отдел полиции, где для начала составили в отношении него протокол о мелком хулиганстве.

    Вещество в одном из пакетов, по предварительной информации, эксперты определили как растительный наркотик весом более килограмма.

    По данным АЖУР, в 2013 году задержанный был осужден вместе с еще двумя товарищами за серию мошенничеств и незаконное лишение свободы. Под видом сотрудников полиции он «задерживал» жителей Петербурга, которые якобы торговали наркотиками. А затем за деньги отпускал их. Тогда суд приговорил его к трем годам и 10 месяцам реального срока.

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    Комментарии (3)

    Андрей_спб
    Под чем Фонтанка видит коней в названии УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области?
    Avs7153
    Чуть помедленнее, КОНИ, чуть помедленнее...
    своих не бросаем
    странно,что не взяли на работу к себе.
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