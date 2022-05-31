    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, южн

    763мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.61eur62.74
    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Шутить у нас в стране не запрещено». Губернатор Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея из-за «ЛГБТ-танца»

    671
    1 комментарий

    Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея № 12 в Екатеринбурге. Учебное заведение он назвал одним из образцовых, а неоднозначный танец школьников — шуткой.

    «Шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте» 31 мая.

    Куйвашев добавил, что директор лицея Любовь Кулева работает педагогом в течение 50 лет, получила за это время множество наград и благодарностей, и «глупый танец» не сможет перечеркнуть все её заслуги.

    Ранее Любовь Кулева заявила, что танец был всего-навсего пародией, и не пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Выступление проходило в рамках мероприятия «Танцевальная галактика». В городском департаменте образования эту информацию подтвердили: там рассказали, что дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым.

    Напомним, 31 мая СМИ опубликовали видеозапись с танцем, который школьники якобы исполнили на последнем звонке в лицее № 12 Екатеринбурга. Некоторые восприняли его негативно, назвав Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора образовательного учреждения. С критикой выступил и журналист Владимир Соловьев. «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле «Ельцин Центра», что-то такое», — заявил ведущий.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    dragvs
    А он точно из Единой России? Кстати, а что такое ЛГБТ-танец? Особо не разбираюсь в этом, но, похоже, кто-то разбирается и возбудился.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close