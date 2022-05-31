«Шутить у нас в стране не запрещено». Губернатор Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея из-за «ЛГБТ-танца»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея № 12 в Екатеринбурге. Учебное заведение он назвал одним из образцовых, а неоднозначный танец школьников — шуткой.
«Шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте» 31 мая.
Куйвашев добавил, что директор лицея Любовь Кулева работает педагогом в течение 50 лет, получила за это время множество наград и благодарностей, и «глупый танец» не сможет перечеркнуть все её заслуги.
Ранее Любовь Кулева заявила, что танец был всего-навсего пародией, и не пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Выступление проходило в рамках мероприятия «Танцевальная галактика». В городском департаменте образования эту информацию подтвердили: там рассказали, что дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым.
Напомним, 31 мая СМИ опубликовали видеозапись с танцем, который школьники якобы исполнили на последнем звонке в лицее № 12 Екатеринбурга. Некоторые восприняли его негативно, назвав Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора образовательного учреждения. С критикой выступил и журналист Владимир Соловьев. «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле «Ельцин Центра», что-то такое», — заявил ведущий.