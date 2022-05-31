«Шутить у нас в стране не запрещено». Губернатор Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея из-за «ЛГБТ-танца»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея № 12 в Екатеринбурге. Учебное заведение он назвал одним из образцовых, а неоднозначный танец школьников — шуткой.



«Шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте» 31 мая.