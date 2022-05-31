    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоКак спасти птенцаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Был неудачно выбран контент». В Екатеринбурге лицеистов обвинили в «ЛГБТ-танце» на последнем звонке

    2635
    2 комментария

    На Урале произошел скандал с танцем, который якобы исполнили на последнем звонке в лицее № 12 города Екатеринбурга. В Сети выступление парней восприняли неоднозначно: комментаторы назвали его Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Видео опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

    Судя по кадрам, школьники, одетые в розовые рубашки и черные шорты, исполняют необычные для консервативного взгляда движения и в определенный момент скидывают с себя футболки. Затем без верха лицеисты исполняют танец с перетянутыми на груди крест-накрест тонкими ремешками.

    Изначально сообщалось, что номер был представлен на последнем звонке среднего образовательного учреждения. Однако в самой школе это опровергли и заявили, что танец был всего лишь пародией без какой-либо ЛГБТ-пропаганды.

    «Это фейк. Настоящий фейк! Никакой это не последний звонок <…> Видео действительно снято у нас. Но это был не последний звонок, а «Танцевальная галактика». Это ежегодное мероприятие, которое проходит у нас. Сам танец был пародией. Никакой пропаганды геев там не было», — рассказала директор лицея № 12 Любовь Кулева изданию «КП-Екатеринбург».

    Как уточняет «Подъем», в школе проводится служебное расследование. В городском департаменте образования рассказали, что дети планировали сделать пародию, но неудачно подобрали контент.

    «Был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодёжных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым. С администрацией школы проведена профилактическая беседа, с обучающимися — классный час», — рассказали в ведомстве.

    После служебного расследования будут приняты некие решения, добавили в департаменте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    sgi
    Все должны ходить строем, в одинаковой одежде, тогда заживём!
    07A
    Опять Екатеринбург!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close