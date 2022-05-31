«Был неудачно выбран контент». В Екатеринбурге лицеистов обвинили в «ЛГБТ-танце» на последнем звонке

На Урале произошел скандал с танцем, который якобы исполнили на последнем звонке в лицее № 12 города Екатеринбурга. В Сети выступление парней восприняли неоднозначно: комментаторы назвали его Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Видео опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Судя по кадрам, школьники, одетые в розовые рубашки и черные шорты, исполняют необычные для консервативного взгляда движения и в определенный момент скидывают с себя футболки. Затем без верха лицеисты исполняют танец с перетянутыми на груди крест-накрест тонкими ремешками.



Изначально сообщалось, что номер был представлен на последнем звонке среднего образовательного учреждения. Однако в самой школе это опровергли и заявили, что танец был всего лишь пародией без какой-либо ЛГБТ-пропаганды.

«Это фейк. Настоящий фейк! Никакой это не последний звонок <…> Видео действительно снято у нас. Но это был не последний звонок, а «Танцевальная галактика». Это ежегодное мероприятие, которое проходит у нас. Сам танец был пародией. Никакой пропаганды геев там не было», — рассказала директор лицея № 12 Любовь Кулева изданию «КП-Екатеринбург».

Как уточняет «Подъем», в школе проводится служебное расследование. В городском департаменте образования рассказали, что дети планировали сделать пародию, но неудачно подобрали контент. «Был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодёжных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым. С администрацией школы проведена профилактическая беседа, с обучающимися — классный час», — рассказали в ведомстве.