«Был неудачно выбран контент». В Екатеринбурге лицеистов обвинили в «ЛГБТ-танце» на последнем звонке

На Урале произошел скандал с танцем, который якобы исполнили на последнем звонке в лицее
Судя по кадрам, школьники, одетые в розовые рубашки и черные шорты, исполняют необычные для консервативного взгляда движения и в определенный момент скидывают с себя футболки. Затем без верха лицеисты исполняют танец с перетянутыми на груди крест-накрест тонкими ремешками.
Изначально сообщалось, что номер был представлен на последнем звонке среднего образовательного учреждения. Однако в самой школе это опровергли и заявили, что танец был всего лишь пародией без какой-либо ЛГБТ-пропаганды.
«Это фейк. Настоящий фейк! Никакой это не последний звонок <…> Видео действительно снято у нас. Но это был не последний звонок, а «Танцевальная галактика». Это ежегодное мероприятие, которое проходит у нас. Сам танец был пародией. Никакой пропаганды геев там не было», — рассказала директор лицея
Как уточняет «Подъем», в школе проводится служебное расследование. В городском департаменте образования рассказали, что дети планировали сделать пародию, но неудачно подобрали контент.
«Был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодёжных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым. С администрацией школы проведена профилактическая беседа, с обучающимися — классный час», — рассказали в ведомстве.
После служебного расследования будут приняты некие решения, добавили в департаменте.