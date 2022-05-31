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    Директора екатеринбургского лицея предложили уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников

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    14 комментариев

    Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что директора екатеринбургского лицея № 12, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец», нужно уволить. Он заявил, что организаторы мероприятия должны были проследить за подготовкой номера.

    «Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня всё большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна. Эта ситуация вызвала непонимание и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — цитирует 31 мая министра издание Е1.

    Напомним, лицеисты исполнили танец, в финале которого остались без футболок, зато с перетянутыми на груди крест-накрест тонкими ремешками. Изначально сообщалось, что номер показали на последнем звонке, но в самом лицее это опровергли и заявили, что танец был всего лишь пародией без какой-либо ЛГБТ-пропаганды.

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    Комментарии (14)

    allyouneedislove
    видеть во всём признаки нетрадиционных отношений - это диагноз - шизофрения называется, т.е. людям с фобиями, которые в обычном пародийном танце увидели что-то другое, нужно срочно обратиться за помощью к психиатору....

    тоже самое, когда пациенту на приёме показывают лист с кляксой, а он говорит, что видет на нём единорога...
    Ref
    Черные кожаные ремни. Больше похоже на БДСМ для начинающих.
    Леонтий
    Если даже пародия,в чем есть сомнения,в период военной операции
    крайне неуместно.Выглядит как откровенное шоу на заднем приводе,удивляюсь что столько ребят согласилось участвовать. Директора гнать за политическую безграмотность и непонимание текущего момента ,независимо от ориентации.
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