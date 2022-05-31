Директора екатеринбургского лицея предложили уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что директора екатеринбургского лицея № 12, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец», нужно уволить. Он заявил, что организаторы мероприятия должны были проследить за подготовкой номера.



«Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня всё большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна. Эта ситуация вызвала непонимание и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — цитирует 31 мая министра издание Е1.

