На Кокколевской чибисов снова давит техника. Местные жители спасают птенцов, а им грозят полицией

На Кокколевской улице, где на днях приостановили разработку котлована из-за птичьих гнезд на участке, снова работает техника. Об этом «Фонтанке» 31 мая рассказали местные жители, которым приходится спасать птенцов из-под колес трактора.

«Бульдозер ездит, не останавливается. Мы собираем птенцов, которых находим. Нашли уже шесть штук, что дальше с ними делать, пока не понимаем», — рассказывает наша собеседница Анна.

По её словам, застройщик — компания «Терминал-Ресурс» — вызвал на место полицию, поскольку местные жители находятся на территории стройки. Очевидица также прислала видеозапись разговора с полицейскими и представителями застройщика: последние говорят, что у них есть разрешение на строительство с учетом всех «экологических моментов».

Анна утверждает, что спасителей птенцов приглашают в отделение полиции.



В компании «Терминал-Ресурс» отказались обсуждать ситуацию: начальство на стройке, а остальные сотрудники не уполномочены комментировать происходящее. Комментария там предложили подождать около полутора часов.



Ранее сообщалось, что разработку котлована для будущей школы на улице Кокколевской приостановят. В начале строительных работ на участке жители соседних домов — ЖК «Образцовые кварталы» — обнаружили гнёзда уток и чибисов. Тогда на площадку были вызваны представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

