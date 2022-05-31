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    На Кокколевской чибисов снова давит техника. Местные жители спасают птенцов, а им грозят полицией

    2019
    8 комментариев

    На Кокколевской улице, где на днях приостановили разработку котлована из-за птичьих гнезд на участке, снова работает техника. Об этом «Фонтанке» 31 мая рассказали местные жители, которым приходится спасать птенцов из-под колес трактора.

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    «Бульдозер ездит, не останавливается. Мы собираем птенцов, которых находим. Нашли уже шесть штук, что дальше с ними делать, пока не понимаем», — рассказывает наша собеседница Анна.

    По её словам, застройщик — компания «Терминал-Ресурс» — вызвал на место полицию, поскольку местные жители находятся на территории стройки. Очевидица также прислала видеозапись разговора с полицейскими и представителями застройщика: последние говорят, что у них есть разрешение на строительство с учетом всех «экологических моментов».

    Анна утверждает, что спасителей птенцов приглашают в отделение полиции.

    В компании «Терминал-Ресурс» отказались обсуждать ситуацию: начальство на стройке, а остальные сотрудники не уполномочены комментировать происходящее. Комментария там предложили подождать около полутора часов.

    Ранее сообщалось, что разработку котлована для будущей школы на улице Кокколевской приостановят. В начале строительных работ на участке жители соседних домов — ЖК «Образцовые кварталы» — обнаружили гнёзда уток и чибисов. Тогда на площадку были вызваны представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

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    Комментарии (8)

    aprahka
    А у дороги Чибис ..(с)
    zlopopik
    А червей и мышей почему никто не спасает? А жучков, паучков?
    Алик-1
    Рафинированные городские барышни ещё не в курсе сколько в лесах дохнет разной звериной живности. Причём, вообще без участия человека. Если узнают - совсем сойдут с ума
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