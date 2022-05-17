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    Сразу три топ-менеджера Сбербанка заявили о своей отставке

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    7 комментариев

    Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления банка Наталья Алымова приняли решение подать в отставку. Об этом со ссылкой на кредитную организацию 17 мая сообщает РИА Новости.

    «В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке», — уточняется в сообщении.

    Отмечается, что исполнение обязанностей объявивших об отставке топ-менеджеров будет возложено на первых зампредов правления банка.

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    Комментарии (7)

    dragvs
    Россияне, проводится специальная экономическая операция. Просим вас сохранять спокойствие, вы и ваша экономика будут трансформированы ради вашего же блага.
    dragvs
    Без паники, никто никуда не бежит, сохраняйте спокойствие!
    Инкогнито2021
    Топ менеджеры нынче мрут как мухи, при сомнительных обстоятельствах
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