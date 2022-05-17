Сразу три топ-менеджера Сбербанка заявили о своей отставке

Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления банка Наталья Алымова приняли решение подать в отставку. Об этом со ссылкой на кредитную организацию 17 мая сообщает РИА Новости.



«В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке», — уточняется в сообщении.

