Цена газа на бирже в Европе достигла $1 200 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже 12 мая выросла на 20% и уже превысила 1200 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Несколько часов назад цена газа на бирже чуть превышала 1100 долларов за 1 тыс. куб. м, о чем сообщало ТАСС. Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии, утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды — 1020,7 доллара). Затем котировки ускорили рост и достигли ценового максимума в 1233,9 доллара (+20,9%).
10 мая оператор газотранспортной системы Украины уведомил «Газпром» о том, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. В компании заявили, что на неё приходится до трети транзита из России в Европу. Позже, 12 мая, правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся ответные ограничительные меры. В список попало 31 юридическое лицо, в том числе компании из ФРГ, Франции, Великобритании, США и Сингапура. Среди них в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd, а также группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе.
Ранее Greenpeace подсчитали, что Германия перечислит в 2022 году России рекордные суммы за нефть и газ: платеж в общей сумме составит почти 32 млрд евро.