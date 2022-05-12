Цена газа на бирже в Европе достигла $1 200 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже 12 мая выросла на 20% и уже превысила 1200 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Несколько часов назад цена газа на бирже чуть превышала 1100 долларов за 1 тыс. куб. м, о чем сообщало ТАСС. Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии, утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды — 1020,7 доллара). Затем котировки ускорили рост и достигли ценового максимума в 1233,9 доллара (+20,9%).

