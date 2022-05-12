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    Россия ввела ответные санкции против 31 энергокомпании. В списке бывшие «дочки» «Газпрома»

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    3 комментария

    Правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся ответные ограничительные меры. В списке — 31 юридическое лицо, следует из постановления опубликованного на официальном портале правовой информации 11 мая.

    Большинство попавших под санкции компаний из ФРГ, Франции, Великобритании, а также из США и Сингапура. Среди них в основном экс- «дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.&nbsp;В перечне значится группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе. Также под рестрикции попало EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG — оператором польской части газопровода «Ямал — Европа».

    Из документа следует, что с компаниями из списка российские органы власти, юрлица и граждане не смогут заключать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу. Речь идет в том числе о заключенных внешнеторговых контрактах. Запрещено также совершать платежи, операции с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний, либо предполагающие заход в порты РФ судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.

    Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd.&nbsp;Поводом могла послужить возможная в случае прекращения поставок энергоносителей из России национализация дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти».

    Gazprom Germania — группа компаний, которая через дочернюю организацию Gazprom Marketing & Trading занимается торговлей природным газом на спотовых рынках Великобритании, а также сбытом сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии. Через «дочку» Gazprom Schweiz AG — торгует природным газом в странах Средней Азии и бывшего Советского Союза, а также в Австрии, Италии и Сербии.&nbsp;

    Торговля и сбыт природного газа в Германии осуществляются главным образом через компанию Wingas, а в Чехии и Словакии — через Vemex Gazprom Germania.

    Также Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ.

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    Комментарии (3)

    VKuser279092
    Бабушка учила, что зимой: 1. Надо носить шапку, чтобы не отморозить уши; 2. Нельзя на морозе лизать железку. Всё. Два простых правила. У старого не было мудрой бабушки, или он всегда назло?
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