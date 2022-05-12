Россия ввела ответные санкции против 31 энергокомпании. В списке бывшие «дочки» «Газпрома»

Большинство попавших под санкции компаний из ФРГ, Франции, Великобритании, а также из США и Сингапура. Среди них в основном экс- «дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. В перечне значится группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе. Также под рестрикции попало EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG — оператором польской части газопровода «Ямал — Европа».

Правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся ответные ограничительные меры. В списке — 31 юридическое лицо, следует из постановления опубликованного на официальном портале правовой информации 11 мая.

Из документа следует, что с компаниями из списка российские органы власти, юрлица и граждане не смогут заключать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу. Речь идет в том числе о заключенных внешнеторговых контрактах. Запрещено также совершать платежи, операции с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний, либо предполагающие заход в порты РФ судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.



Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Поводом могла послужить возможная в случае прекращения поставок энергоносителей из России национализация дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти».