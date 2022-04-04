Управление Gazprom Germania GmbH передано Федеральному сетевому агентству Германии

Немецкая Gazprom Germania GmbH передана в управление Федеральному сетевому агентству, сообщает 4 апреля Минэкономики ФРГ.



«Попечительское управление в Gazprom Germania — временная мера, связана с обеспечением энергобезопасности в ФРГ», — заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Решение о передаче управления действует до 30 сентября 2022 года.



Напомним, 31 марта «Газпром» вышел из капитала Gazprom Germania и принадлежащих ей активов. Поводом могла послужить возможная в случае прекращения поставок энергоносителей из России национализация дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти». Такая вероятность обсуждалась в газете Handelsblatt.

