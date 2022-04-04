Управление Gazprom Germania GmbH передано Федеральному сетевому агентству Германии

Немецкая Gazprom Germania GmbH передана в управление Федеральному сетевому агентству, сообщает 4 апреля Минэкономики ФРГ.
«Попечительское управление в Gazprom Germania — временная мера, связана с обеспечением энергобезопасности в ФРГ», — заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Решение о передаче управления действует до 30 сентября 2022 года.
Напомним, 31 марта «Газпром» вышел из капитала Gazprom Germania и принадлежащих ей активов. Поводом могла послужить возможная в случае прекращения поставок энергоносителей из России национализация дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти». Такая вероятность обсуждалась в газете Handelsblatt.
4 апреля в Bloomberg появилась информация, что власти ФРГ ищут покупателей Gazprom Germania GmbH. По данным источников агентства, правительство предлагает частным компаниям кредиты для покупки компании. ФРГ также рассматривает возможность национализации «дочки».
Gazprom Germania осуществляет торговлю природным газом в европейских странах и разрабатывает проекты в области хранения природного газа, владеет акциями в нескольких компаниях стран Евросоюза и Великобритании. До 2022 года Gazprom Germania принадлежала «Газпрому».