«Газпром» вышел из немецкой «дочки» и всех ее активов

Российская группа «Газпром» прекратила участие в немецкой GAZPROM Germania GmbH. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба компании.
Как сказано в сообщении компании для инвесторов, «дочерние общества ПАО «Газпром» 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH».
Таким образом, 31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании и всех принадлежащих ей активах, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd.