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    «Газпром» вышел из немецкой «дочки» и всех ее активов

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    Российская группа «Газпром» прекратила участие в немецкой GAZPROM Germania GmbH. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба компании.

    Как сказано в сообщении компании для инвесторов, «дочерние общества ПАО «Газпром» 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH».

    Таким образом, 31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании и всех принадлежащих ей активах, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd.

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    Комментарии (3)

    Suricat
    заголовок достойный порнохаба)))
    07A
    Где теперь будут работать все бывшие немецкие канцлеры?
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