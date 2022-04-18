В Германии подсчитали, сколько заплатят России за газ и нефть в 2022 году

Германия перечислит в 2022 году России рекордные суммы за нефть и газ. Платеж в общей сумме составит почти 32 миллиарда евро, сообщило 18 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты экологической организации Greenpeace.

Как следует из исследования Greenpeace, из-за мирового повышения цен на энергоносители расходы Германии на российскую нефть в 2022 году увеличатся с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. Счет за импорт газа может вырасти почти в два раза — с 8,8 миллиарда в прошлом году до 17,6 миллиарда евро. Таким образом, Германия заплатит России в общей сложности почти 32 миллиарда евро. Как отмечается в исследовании, эта сумма составляет 57% российского военного бюджета на 2020 год.