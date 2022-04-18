В Германии подсчитали, сколько заплатят России за газ и нефть в 2022 году

Германия перечислит в 2022 году России рекордные суммы за нефть и газ. Платеж в общей сумме составит почти 32 миллиарда евро, сообщило 18 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты экологической организации Greenpeace.
Как следует из исследования Greenpeace, из-за мирового повышения цен на энергоносители расходы Германии на российскую нефть в 2022 году увеличатся с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. Счет за импорт газа может вырасти почти в два раза — с 8,8 миллиарда в прошлом году до 17,6 миллиарда евро. Таким образом, Германия заплатит России в общей сложности почти 32 миллиарда евро. Как отмечается в исследовании, эта сумма составляет 57% российского военного бюджета на 2020 год.
Ранее немецкий Spiegel со ссылкой на меморандум вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека сообщал, что Германия планирует в ближайшие несколько месяцев снизить зависимость от российской нефти на 25%, к середине года — на 50%. К зиме страна планирует стать практически независимой от поставок нефти из России, к лету 2024 года — достичь полной независимости от поставок газа.
Германия входит в число стран, наиболее зависимых от российского газа и нефти. Ежедневно из России поступает 40% газа и 30% нефти, потребляемых федеративной республикой.