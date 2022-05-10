Украина уведомила «Газпром» о прекращении транзита газа в Европу через одну из станций

Оператор газотранспортной системы Украины уведомил «Газпром» о том, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. В компании заявили, что на неё приходится до трети транзита из России в Европу. В «Газпроме» подтвердили, что получили уведомление.
«Украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 7:00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа». Одновременно поступило уведомление от НАК «Нафтогаз Украины» о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС «Сохрановка» соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины», — подтвердил 10 мая официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в Telegram-канале компании.
При этом, по его словам, «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.
«Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет. Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», — отметил Куприянов.
Он также подчеркнул, что перед европейскими потребителями «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства и поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением. А услуги по транзиту полностью оплачены.