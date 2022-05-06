«Стоит попробовать разобраться самим». Что говорит социология о народной поддержке спецоперации

Насколько россияне стали более скрытными с социологами после 24 февраля и о чём говорят данные про отношение граждан к спецоперации, рассказал эксперт.



Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Социология России продолжает фиксировать большинство по любым вопросам, связанным с одобрением действий ВС РФ на Украине. Однако если государственная социология перестала показывать динамику отношения к спецоперации, независимые службы говорят о начале падения этой самой поддержки. «Фонтанка» вместе с социологом, преподавателем Московской высшей школы социальных услуг (Шанинка) Алексеем Титковым изучила свежие данные в поисках ответов, через какие призмы лучше смотреть, чтобы понимать реальность.



Фото: из личного архива Алексея Титкова Поделиться Поделиться





— Алексей Сергеевич, все социологи мониторят отношение общества к спецоперации. Свежие цифры выдал 4 мая ВЦИОМ. 61 % их респондентов говорят, что «военная операция России на Украине скорее объединила, сплотила российское общество». Насколько мы можем доверять этим цифрам?



Фото: скриншот wciom.ru Поделиться Поделиться





— Доверять можно, с техническими оговорками: если какая-то часть граждан действительно согласилась отвечать, и действительно все их ответы были посчитаны честно. Всех интересует, насколько эти цифры действительно отражают общественное мнение. И здесь много вопросов. Сама по себе история с опросом о сплочённости общества мне напоминает старый анекдот про разговор штурмана с пилотом. Пилот: «Штурман, приборы!» «Девяносто!» — в ответ. Летят дальше. Пилот: «Что девяносто?!» «А что «приборы?!» — отвечает штурман. Я имею в виду любой единичный вопрос без истории и контекста. Но цифры получены, опубликованы. Осталось понять значение. Для этого нужен ряд таких же опросов в прошлом. А их нет. Невозможно сравнивать динамику. Но можно сравнивать с другими ответами на другие опросы, используя просто здравый смысл. Любые значения любых опросных кампаний, которые претендуют на общероссийское представительство, сейчас нужно читать с поправкой, что есть искажения до 15–20 процентных пунктов. Это уже многие коллеги отметили ранее. Люди с неодобрением военной операции на фоне рисков отказываются говорить. Чисто автоматически растёт доля тех, кто высказывает положительное отношение. Среди всех возрастных групп есть сторонники и противники. Но везде те, кто против, предпочитают быть осторожнее. Но и те, кто за, стараются высказываться более твёрдо, чем есть на самом деле. По тем же самым причинам и опасениям.



— То есть страх увеличил количество отказов от общения с социологами на 1 5–20 % ?

— Никакого всеобщего страха для объяснения цифр не нужно. Достаточно конкретного человека в конкретной ситуации. И страхи сами по себе конкретны, когда человеку звонят на мобильный телефон незнакомые люди и задают такие вопросы. Человек тут твёрдо уверен в одном — раз позвонили, значит, могут меня найти. Если того же человека спросить на улице, где есть гарантия, что он уйдёт после ответа и дальше его след потеряется, результаты исследований оказываются другими. Например, в Воронеже местная опросная компания Qualitas провела эксперимент: сравнили ответы по телефону и ответы на улицах. У них разница в содержательных ответах составляет порядка 15 п.п. В других экспериментах — примерно столько же.

— Насколько на фоне специальной военной операции ВС РФ выросла доля отказов от общения с социологами?

— Отказываются девять из десяти. Но так было и до 24 февраля 2022 года. Сейчас уровень отказов мог вырасти на несколько процентных пунктов, но с точки зрения доверия к технологии исследований это не критично. В этом смысле телефонные опросы менее ценны в принципе. С учётом масштабов телефонного спама люди не берут трубки с незнакомыми номерами. Но при этом есть перемены в готовности говорить с точки зрения итоговых показателей. В среднем 15 п.п. респондентов сдвинулись в сторону «поддержки» и «оптимизма». Это заметно не только по опросу одобрения специальной военной операции, значительно выросла доля тех, кто считает, что дела в стране идут «в правильном направлении». Это тоже эффект социально одобряемого ответа. Даже если ты на самом деле думаешь, что дела идут не очень хорошо, в ситуации, когда ты думаешь, что тебя контролируют, лучше показать оптимизм. И формально с военной операцией это не связано.



Есть известная книга Тимура Курана «Частная правда, публичная ложь», как раз о том, как люди в опросах говорят не то, что думают, в самых разных политических режимах. Проблема «социально одобряемых» ответов есть везде, где-то слабее, где-то сильнее.

— К динамике поддержки. После 24 февраля ВЦИОМ регулярно рапортовал о росте поддержки действий ВС РФ в Украине. 28 февраля уровень поддержки был 68 % , 23 марта — 7 4 % , 30 марта — 75 % . Дальше у них по этой теме пошли иные опросы с иными формулировками. Это признак того, что уровень поддержки перестал расти?

— ФОМ тоже перестал публиковать. Догадка, что дело в рейтингах, которые перестали расти, выглядит правдоподобно, подтвердить её пока не могу. Мне и как специалисту, и как гражданину не нравится сама ситуация, когда ведущие публичные опросные компании вдруг начинают работать в режиме «хочу публикую, не хочу не публикую». ВЦИОМ и ФОМ ведь по сути работают как крупные национальные медиа. Представьте себе, если бы СМИ точно так же фильтровали бы общественно значимые новости.



— Намекаете на историю смерти многолетнего лидера Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году? Помните, как он оставался живым ещё пару недель после смерти? Об этом писали СМИ.

— Вот простой факт: первый опрос ВЦИОМ об отношении к спецоперации был проведён ещё 25 февраля. Результаты появились 28 февраля после того, как они провели второй обзвон, вторую волну. Смогли отчитаться, что есть положительная динамика в «+ 3 % ». Похоже на историю 1986 года, когда после Чернобыля решили «не беспокоить трудящихся» накануне майских праздников.

— Есть ещё в России и независимый от государства «Левада-центр»* (НКО включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). У них схожие методы работы с государственными социологическими службами. Только они часто проводят опросы живьём, а не по телефону. 28 апреля они опубликовали данные, которые фиксируют падение уровня поддержки «российских вооружённых сил на Украине».



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— По их данным, за месяц уровень поддержки спецоперации упал на 7 % . С 81 % в марте до 74 % в апреле. Сами они пишут, что падение «незначительное». Но ведь в социологии не столько важны цифры, сколько динамика и направление их изменений?



— Сказать, наметилась ли динамика «вниз», можно будет после того, как её подтвердят другие опросы. Любой отдельный опрос может замерить что-то не то. Если похожие результаты получаются в разных — уже тенденция.

Пока по результатам, которые публикует «Левада-центр»*, можно твёрдо сказать, что есть сокращение внимания к самой теме военной операции. Это подтверждается другими данными.

— Вы про опрос ФОМ, который ещё в начале апреля отчитался, что число россиян, считающих события спецоперации на Украине важнейшими, упало с 77 % в первую неделю до 56 % сейчас? Люди устают от темы спецоперации как таковой?

— Да, мониторинг ФОМ по «главным событиям недели». Если вернуться к результатам «Левада-центра»*: получается, что суммарное внимание сократилось не за счет граждан, которые в марте следили «очень внимательно», а на ступень слабее («довольно внимательно»). В апреле заметная часть «довольно внимательных» перешла в следующий класс: «без особого внимания». Самые внимательные и самые не интересующиеся — в целом остались как были. Усталость ли это? Лучше не гадать, а выяснить в следующем опросе.



— Насколько усталость зависит от усилий пропаганды?

— Я лично стараюсь вклад пропаганды не переоценивать. В целом можно предположить, что люди из государственного вещания и официальных речей принимают только то, что укладывается в их картину мира. В их ценности и представления о правильном и неправильном.

Но в том же опросе «Левада-центра»* мы обнаруживаем, что 3/4 верят в итоговую победу и считают виновниками Запад или Украину. И там и там люди делают серьезный ценностный выбор, который сложно изменить. Здесь мы можем сказать, что люди согласны с госпропагандой.

И вот другой выбор, тоже ценностный и такой же устойчивый. Снова последний опрос «Левада-центра»*, вопросы о беспокойстве в связи с военными событиями. Из них выясняется, что не менее 60 % граждан обеспокоены тем, что идут военные действия. Не вижу причин, почему мы не можем это назвать антивоенными настроениями.

Доля граждан, настроенных отомстить, занять новые территории, ликвидировать Украину как государство — она, по разным опросам, порядка 20 % . Мы начали с данных ВЦИОМ: у них та же доля граждан ( 18 % ) называет военную операцию предметом гордости. Такой доли воинственно настроенных граждан достаточно для медийного шума, но не хватит для действительно широкой поддержки происходящего.

— Позитив…

— Можно его продолжить. Еще один блок, пропущенный в результатах «Левада-центра»*: «что делать». Другие опросы спрашивают у людей их мнение: останавливать военную операцию или продолжать, и если продолжать, то до какого предела. Получается в упрощенном виде: до трети готовы всё остановить прямо сейчас; еще трети достаточно, чтобы были в безопасности Донбасс и Крым. Снова проявляется большинство: лояльное, но в целом миролюбивое.

— Вывод: социология — лукавая история, но если видеть направления, сопоставлять разные службы, то и диагноз общества яснее?

— Да, стоит попробовать разобраться самим. Ничего сложного, просто арифметика и здравый смысл. Брать данные разных опросов, сравнивать, пытаться сложить для себя в общую картину. Тогда не будет шока от отдельных цифр, всё будет выглядеть легче и понятнее. У нас люди любят решать кроссворды, когда едут в метро и электричках. Будет еще одно упражнение для ума, интересное и полезное.

Леонид Лобанов, специально для «Фонтанки.ру»

