ВЦИОМ: Среди россиян растет поддержка спецоперации на Украине

Так, если еще 25 февраля, на второй день указанных событий, это решение поддерживали 65% опрошенных, то 17 марта за спецоперацию высказывались уже 74%.

Все больше граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из опубликованных 23 марта результатов исследования Всероссийского центра общественного мнения.

Большинство граждан (46%) уверены, что специальная операция проводится с целью «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории».

Кроме того, 61% опрошенных считают, что принятые правительством меры позволят снизить негативный эффект от санкций. Не согласны с этим 24%.



Снижается число тех, кто считает, что в их городе возможны массовые акции протеста. 75% респондентов уверены, что подобные выступления сейчас «маловероятны». Если же митинги начнутся, то 85% опрошенных участвовать в них не собираются.

