ВЦИОМ: Среди россиян растет поддержка спецоперации на Украине

Все больше граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из опубликованных 23 марта результатов исследования Всероссийского центра общественного мнения.
Так, если еще 25 февраля, на второй день указанных событий, это решение поддерживали 65% опрошенных, то 17 марта за спецоперацию высказывались уже 74%.
Ответ «скорее не поддерживаю» 25 февраля давали 25% участников опроса, а 17 марта — 17%.
Большинство граждан (46%) уверены, что специальная операция проводится с целью «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории».
Кроме того, 61% опрошенных считают, что принятые правительством меры позволят снизить негативный эффект от санкций. Не согласны с этим 24%.
Снижается число тех, кто считает, что в их городе возможны массовые акции протеста. 75% респондентов уверены, что подобные выступления сейчас «маловероятны». Если же митинги начнутся, то 85% опрошенных участвовать в них не собираются.