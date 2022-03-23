FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ВЦИОМ: Среди россиян растет поддержка спецоперации на Украине

30
Печать

Все больше граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из опубликованных 23 марта результатов исследования Всероссийского центра общественного мнения.

Так, если еще 25 февраля, на второй день указанных событий, это решение поддерживали 65% опрошенных, то 17 марта за спецоперацию высказывались уже 74%.

Ответ «скорее не поддерживаю» 25 февраля давали 25% участников опроса, а 17 марта — 17%.

ПоделитьсяПоделиться

Большинство граждан (46%) уверены, что специальная операция проводится с целью «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории».

Кроме того, 61% опрошенных считают, что принятые правительством меры позволят снизить негативный эффект от санкций. Не согласны с этим 24%.

Снижается число тех, кто считает, что в их городе возможны массовые акции протеста. 75% респондентов уверены, что подобные выступления сейчас «маловероятны». Если же митинги начнутся, то 85% опрошенных участвовать в них не собираются.

Опрос об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине и предпринимаемым мерам по снижению влияния санкций на российскую экономику проводился 25 и 27 февраля, 3 и 17 марта 2022 года. В опросах приняли участие по 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (29)

267086865
Попробуй вциом ченить другое посчитать, быстро контору разгонят.
tochilshik
тут и контрактники не нужны.всех этих граждан первыми на передовую.посмотрим долго ли продержится поддержка.вциом видимо считает нас идиотами.
муматор
ждём 146%.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний