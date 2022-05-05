Пора смываться. Петербургский предприниматель придумал, как раз и навсегда избавить город от граффити

«Фонтанка» посмотрела, чем надо покрыть фасад дома, чтобы любое граффити на нем не задерживалось. И узнала, почему это так редко делают.

Уродливые и разномастные пятна на фасадах домов повергают туристов и петербуржцев в ужас. А что делать! — вздыхают их авторы-коммунальщики: ведь так они борются с другой напастью — вандальными граффити.

Но уберечь петербургские фасады от буйства аэрозольных баллончиков можно и другим, более эстетичным способом.

О специальном защитном покрытии «Фонтанке» рассказал директор компании, которая в Петербурге и Москве защищает поверхности от вандалов. Константин Торгачкин сам позвонил в редакцию: «Хотите защитить фасады от граффити? Есть такое средство, я расскажу!»



«Фонтанка» не удержалась и отправилась испытать чудо-средство в действии.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пять лет прошло, а дом все как новый

Мы идем к нарядному, чистенькому домику 3а, литера Д, на улице Ефимова, который когда-то был лавкой рынка купца С. П. Горсткина.

Из кармана Константин выхватывает черный перманентный маркер и не дрогнувшей рукой выводит на персиковой штукатурке фасада: «Фонтанка 05.05.2022».

Это не просто лавка, а памятник градостроительства и архитектуры, так что становится не по себе: за вандальные надписи на них полагается штраф. Всего, конечно, 1 000 рублей, но позора-то сколько.

Впрочем, до позора дело не доходит. Легкое движение руки, и Константин из пульверизатора уже опрыскивает стену уайт-спиритом, пару минут выжидает и проводит по надписи белоснежным полотенцем. Маркер сдаваться не спешит, буквы стираются плохо. Не сдается и Константин — еще дважды он наносит растворитель, еще дважды проводит по стене полотенцем. С третьей попытки вся черная краска со стены остается на тряпке. Процесс занимает не более 10 минут.



«По согласованию с КГИОП, в 2017 году фасады Горсткина рынка обработали нашим составом. Это был «пилот» совместный — попытка продемонстрировать, как это работает. Фасад был в плохом состоянии и постоянно подвергался атакам — граффити, теги, наклейки. Пять лет прошло после обработки, и все еще он как новый», — рассказывает Константин.

Мы оборачиваемся и смотрим на бизнес-центр напротив. Без слез не взглянешь: вандалы разрисовали маркерами даже окна цоколя.

Обрабатывать защитным составом мы сами ничего не стали: процесс включает 4 стадии, и мы попросту замучаемся ждать, пока покрытие схватится, объясняет Константин.



Дом 3а, литера Д, на улице Ефимова Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Грязь смывается в два счета

Компания Торгачкина обрабатывает поверхности антивандальным покрытием уже 10 лет. Идею Константин увидел в Японии во время командировки и привез ее на родину. Поначалу работали с одним веществом, потом компания развилась, выкупила методику у японцев и открыла собственное производство.

А началось все со станции метро «Спасская», которую построил коллега Константина: на следующий день после открытия облицовку из травертина изгадили пачкуны с аэрозольными баллончиками. В таком виде станция простояла несколько лет. По просьбе товарища Константин взялся привести ее в порядок. На испорченном вандалами травертине компания училась вычищать и реставрировать, выколупывать въевшуюся вглубь камня краску, наносить защитное средство.



В основе защитного покрытия — силикатно-кремниевые краски. С обработанной ими поверхности граффити, объявления и прочая грязь смываются в два счета. Однократной обработки, при правильной эксплуатации, уточняет Константин, для покрытия хватит, считай, навсегда.

«Мониторим станции, которые обработали 8–10 лет назад, — все стоит, все работает», — говорит Константин Торгачкин.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге защитными силикатно-органическими красками уже обработаны несколько действующих и строящиеся станции метро, РЖД тоже пользовались услугами компании, обработаны здание ТСЖ «Писательский дом», детская музыкальная школа имени Андрея Петрова, кафе «Чайная ложка». Охотно прибегает к услугам и московский «Гормост».

КГИОП против

Как говорит Торгачкин, в 2017 году его компания обратилась в КГИОП и предложила применять состав для покрытия фасадов памятников. Но комитет высказался против.

«Примеры применения покрытия на современных материалах визуально показывают, что на поверхности образуется плотный полимерный слой с интенсивной глянцевой поверхностью, в результате чего искажается визуальное восприятие объекта. Кроме того, под данным покрытием отмечаются участки вздутия и отслоения штукатурных и окрасочных слоев от основы, обусловленные, в том числе, снижением паропроницаемости. Когда показатели паропроницаемости слишком низкие, это приводит к ситуации, которая была в советский период, когда некоторые фасады покрывали оштукатуренным цементом поверх известковых или известково-гипсовых растворов, и в итоге получалась жесткая корка на поверхности мягкого материала, под которой происходило так называемое «запаривание», — в КГИОП объяснили свою позицию «Фонтанке».



Тем не менее Торгачкину предложили провести испытания и лабораторные исследования по определению паропроницаемости и обратимости (то есть возможности удаления с поверхности без травмирования основы) этого покрытия.

Компания, говорит бизнесмен, учла пожелания КГИОП и разработала более щадящие составы, дышащие, которыми можно обрабатывать памятники истории и культуры. Судя по дому Горсткина, опыт работы с такими поверхностями есть.

Дико дорого

Взять эти технологии на вооружение и защитить фасады домов от вандалов не торопится и город, говорит предприниматель. Первая и немаловажная причина — стоит услуга дико дорого в расчете на одну обработку: от 2,5 до 5,5 тысяч рублей за квадратный метр и 7,5 тысяч — если речь идет об обработке природного камня. И дико дешево, если считать на перспективу: если сложить за несколько лет вперед помывку, покраску, ремонт фасадов и зарплату тем, кто это будет делать.

В ноябре заместитель директора ГКУ «Жилищное агентство» Центрального района Артем Гришан говорил, что 20–30 квадратных метров граффити, закрашенных в день, за год вырастают в 7,5 тысяч в квадратных метрах и в 2,4–2,6 миллиона в рублях. Деньги на это выделяются из бюджета, то есть из наших с вами карманов.



Уникальный, но не единственный

Антивандальное покрытие Торгачкина внесено в инновационный список жилищного комитета Петербурга и рекомендовано к применению. «Технология действительно рассматривалась на научно-техническом совете в 2013 году. Кстати, у неё есть ограничения, не на все фасады можно наносить», — рассказали «Фонтанке» комитете.

Там же сообщили, что технология Торгачкина — не единственная. Сейчас запущен пилотный проект в Банном переулке — наносится на поверхность фасада дома лак, обеспечивающий легкое удаление граффити и объявлений.

Мнение эксперта

Архитектор Владимир Линов считает, что красить дома защитным лаком — это все равно что потакать вандалам. И решать этот вопрос нужно в юридической плоскости.

«Почему нужно искать какие-то поверхности, где будет легко мыться, и тратить время и силы людей, которые будут это смывать? Есть такая поговорка: чисто там, где не сорят. Бизнес будет получать деньги за это особое покрытие, муниципальные службы и управляющие компании будут требовать деньги за то, что моют эти фасады. Это не дело. Я не знаю нигде в мире, чтобы применяли особые средства на фасадах, препятствующие хулиганству. С вандализмом надо бороться юридически — полиция, посадки. В Берлине есть район, где это допускается. Но выглядит он так страшно, что туда заходить опасно. Они его, несомненно, уделают. Но может быть, это один из организационных способов ограничить их присутствие во всем остальном городе».

