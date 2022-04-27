«Это ужасно и отвратительно!» Пегие фасады Петербурга наскребли на штраф в 2 миллиона

Фото: читатель «Фонтанки» Иван Поделиться Поделиться





Борьба с граффити на стенах домов уродует их, подчас похуже самих росписей, оставляя уродливые пятна произвольных цветов. С тем, так делать нельзя, согласны даже борцы. А как надо — «Фонтанка» спросила у ответственных за эстетический вид исторического центра чиновников. В ответ услышала ожидаемое: не хватает ресурсов.

Старинные особняки и исторические фасады с лепниной, живописные набережные и изящные мосты… Как бесконечно долго можно было бы восторгаться архитектурой Петербурга, если бы глаза то и дело не натыкались на «лоскутные одеяла», в которые превратились некогда пронизанные имперским величием стены. Белые многоугольники на персиковых стенах, бирюзовые на серых, абрикосовые на кофейных. Как будто маляры районных жилкомсервисов сговорились и соревнуются, чей фасад переплюнет соседа в своем красочном непотребстве. Хотя знают (по крайней мере, должны знать), что за это им грозит штраф.



50 оттенков мазни

«Это ужасно и отвратительно! В центре изрисовано вообще все. Жаловаться бессмысленно», — сокрушаются горожане. И добавляют — «подпольные соревнования» маляров длятся уже не первый год, но никто из чиновников и управдомов пока не торопится вернуть городу былую красоту.

Начинаем прогулку с Английского проспекта. Тут на персиковой стене дома 28 парит белое квадратное облако с желтыми прямоугольниками глаз. И тут же рядом, словно оспины — облетевшая клоками штукатурка.



Анлийский проспект, 28 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Поворачиваем на Декабристов в надежде успокоить кровоточащие глаза, но и здесь картина не лучше: по аляпистости расцветки нижние этажи могут соревноваться с лоскутными одеялами. Причем в конкурсе маляров-вредителей участвует не один дом, а сразу три 33, 37 и 53. Дровяной переулок, Писарева — нигде взору покоя нет. Как и шансов угадать, в какой цвет фасады были окрашены изначально: палитра заплаток здесь так многообразна.



улица Декабристов, 33 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: улица Декабристов, 37 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: улица Декабристов, 53 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: Дровяной переулок, 20 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: улица Пискарёва, 20 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Как только сходит снег, в город на Неве прибывают несметные потоки туристов. Какой город видят они? Правильно — сиренево-бурмалиновый в крапинку, точь-в-точь как фасад у дома 24 на улице Римского-Корсакова. Или 34. Или 43. Ой простите, мы сразу не заметили — ведь здесь все дома такие, поперечно-полосатые с облупленной потертостью.



проспект Римского-Корсакова, 24 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: проспект Римского-Корсакова, 37 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: проспект Римского-Корсакова, 43 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: проспект Римского-Корсакова, 45 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: проспект Римского-Корсакова, 47 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: проспект Римского-Корсакова, 51 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Идем дальше. Союза печатников, Володи Ермака — пересчитать все уродства колористики уже не хватает пальцев на руках, их приходится загибать по второму кругу. Чтобы сосчитать количество оттенков краски на стене Дворца культуры работников связи, придется привлечь еще и пальцы ног.



улица Союза печатников, 26 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: улица Володи Ермака, 8 Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: ДК Связи Сергей Николаев/«Фонтантка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Думаете, на Петроградке с подбором цветов на фасадах лучше? Увы, горе-маляры добрались со своими валиками и сюда. Большая Зеленина, Вяземский переулок, Ижорская улица — зачем напрягаться и делать хорошо, когда можно сделать как попало? Если старейшему Адмиралтейскому району можно, то не запрещено и историческому сердцу Петербурга.



Большая Заленина улица, 1/44 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Вяземский переулок, 4 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Ижорская улица, 13/39 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Определился и главный претендент на звание самой аляповатой окраски — дом 54–31 на Каменноостровском. Здесь на голубых стенах арки есть и белый орнамент, и желтые квадраты, и белые прямоугольники с белой же полосой шириной в один кирпич. И все это — по соседству с графитово-серой стеной фасада на фоне бордово-красной соседнего дома. Заплатки на брандмауэре Колпинской, 15 — семь цветов. Ординарная, 19 — сиреневые квадраты на шоколадного цвета колоннах. Попова, 26 — буйство пастельных тонов в персиковой гамме. Чкаловский, 26 — вариации на тему черного квадрата Малевича, но в 50 оттенках серого. Картину визуального мусора здесь дополняют граффити, от света заслонившие своей мазней от два огромных окна.

Каменоостровский проспект, 54-31 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Колпинская улица, 15 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Ординарная улица, 19 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: улица профессора Попова, 26 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Чкаловский проспект, 27 Сергей Михайличенко/«Фонтантка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Апофеоз дичайших расцветок встречаем на улице Бармалеева. Как думаете, был этот столетний модерн изначально серым, желтым или розовым? Вот и управляющая компания ЖКС №1 Петроградского района не знает.

Должны, но не обязаны

Квадраты на фасадах бывают двух типов, объясняет архитектор и художник Максим Атаянц. Если они маленькие, разных цветов, тридцать на тридцать сантиметров и их несколько — это эксперимент, когда ищут подходящий колер для всего фасада и сравнивают.

Вообще для поддержания архитектурного облика города еще в середине прошлого века архитекторы, художники и реставраторы разработали палитру «Колера для окраски фасадов зданий города Ленинграда», куда вошли 40 типичных цветов различных исторических эпох и стилей. В 2020 году Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) дополнил ее еще 74 оттенками и отметил, что использование палитры «способствует сохранению архитектурного облика Санкт-Петербурга и гармоничной интеграции архитектурных объектов в городскую среду».



«Рекомендуется использование указанных колеров в цветовых решениях фасадов при их ремонте или реконструкции, а также при строительстве новых зданий на территории Петербурга», — робко посоветовали в отделе колористики фасадов Управления городской среды КГА.

Ключевое здесь слово «рекомендовал», то есть по-дружески посоветовал. А что делают с советами, которых не просили? Правильно, пренебрегают.

Все упирается в зарплату

В жилкомсервисе №1 Петроградского района «Фонтанке» сообщили, что рады бы не пренебрегать рекомендациями КГА и красить дома красивыми однотонными красками, да не могут. Поскольку тут речь идет о втором типе пятен, о которых говорил Атаянц, возникающих при закрашивании «вандальной настенной живописи» подручными средствами.

«В разные пятна все окрасилось из-за граффити. У нас нет профессиональных мастеров, которые колерные бланки [могут использовать], дворники сами своими силами закрашивают. Работаем не только по жалобам: домуправы обходят жилой фонд, где есть граффити, скидывают адреса, где есть граффити, в свои рабочие группы, дворники выходят и закрашивают. Специалиста по колерным бланкам нет, потому что штат не полный, а, во-вторых, все упирается в зарплату — работаем на инициативе. Извиняюсь, что у нас так — когда можем, попадаем», — посетовали в жилкомсервисе.



Но обещали провести капремонт фасада дома на Бармалеева, запланированный на 2023 год — выровнять тон и освежить цвет.

Кайф от неразрешенности

Заступились за дворников-колористов и в ЗакСе. Мол, идеологическую борьбу с настенным вандализмом жилищники откровенно проигрывают: взять в руки баллончик с краской и набрызгать на фасаде низкопробные каракули может любой, а маляров при жилкомсервисе — полтора человека.

«Всего закрашено граффити с 01.04.22 по 22.04.22 — на 334 адресах. В среднем за день (с учётом погодных условий) закрашивают от 13 до 25 граффити. Нет ни человеческих ресурсов, ни денег, ни краски чтобы подбирать колер в тон фасада. Они морально устали: этот настенный вандализм — просто катастрофа», — переживает депутат ЗакСа Павел Крупник.

Павел Крупник рассказал «Фонтанке», что разрабатывает законопроект, который позволит штрафовать любителей портить стены примитивной наскальной живописью и каракулями на серьезные суммы — от 25 до 50 тысяч рублей. А картины-граффити, которые могут представлять собой художественную ценность, заранее будут согласовываться с властями, и нужды закрашивать их не возникнет.



Раз уж рисовать на стенах домов нельзя, то нужно выделить для этого специально отведенные площадки, считает Анастасия Владычкина, координатор Арт-группы «Явь». И тогда все останутся довольны.

«Чтобы на зданиях меньше рисовали и потом не пришлось это закрашивать, следует дать уличным художникам возможность рисовать, например отдать все будки «Ленэнерго». «Ленэнерго» не против. Также не следует тратить деньги налогоплательщиков на сторонние дела, тогда будут деньги на краску нужного цвета и необходимого количества, благодаря чему стены домов не будут выглядеть как лоскутное одеяло», — ответила Анастасия на вопрос «Фонтанки».

Максим Атаянц считает, что любую писанину на стенах, а тем более в историческом центре, нужно запретить законодательно. И сделать это, по его мнению, просто — «как приучить кота к горшку». Но как бы не досаждали настенные рисовальщики, соблюдать цветовой регламент Петербурга — это святое.

«Никаких оправданий этому быть не может, ни объяснений. Это просто глупость и порча нашей с вами визуальной жилой среды. Если по проекту фасад должен быть единого цвета, значит, он должен быть единого цвета.

Я резко отрицательно отношусь к культуре граффити как таковой и на исторических зданиях. Эта партизанская неразрешенность и полухулиганский характер входят интегрированно в культуру граффити. И здесь единственное что может помочь — большое количество камер наружного видеонаблюдения и жесточайшее преследование. То есть обращение всех расходов на ликвидацию последствий граффити на его автора. Вплоть до того, что если это 13-летний ребенок, ему полезно самому физически поработать и устранить это.

А так — на управляющие компании возложили ответственность поддерживать фасад в должном состоянии. И из-за одного рисунка метр на метр придется закрашивать весь фасад. И здесь я управляющую компанию могу понять прекрасно. В данном случае это вопрос правоохранительных органов. Камеры наблюдения и жесточайшее преследование. Чтобы не быть закрашенной, высокохудожественная картина должна быть согласована с властями. Единственный пример, который я знаю, портрет Хармса. И то там нашли интересное решение — заменить на световую проекцию.

Но в целом любое граффити на доме особенно в историческом центре — это нарушение закона. Другое дело, что в культуру граффитистов входит кайф от неразрешенности. Извините, это примерно как кота приучить писать в горшок», — считает Максим Атаянц.

Так что там с колеровкой фасадов?

Следить за состоянием фасадов должны собственники домов, ссылаясь на закон, подчеркнули в Комитете по градостроению и архитектуре Петербурга.

Сведения о колере фасада и его элементах содержит колерный бланк, он выдается по заявке на 1 год лицам, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов зданий при текущем ремонте.

«Квадраты», «заплатки» на фасадах зданий появляются вследствие устранения несанкционированных надписей (граффити)», — говорят в КГА. Для устранения таких рисунков управляющие компании «применяют метод исключительно окраски отделки фасадов здания», хотя в некоторых случаях красить не обязательно — надписи можно смыть.

А вот красить фасады «лоскутами», говорят в КГА, действительно нельзя.

«Для отделки фасадов, подразумевающей окраску, не допускается окраска отличным колером от поверхности самого фасада здания, такие действия не могут оцениваться как устранение несанкционированных надписей (граффити), так как по сути являются фрагментарной окраской («квадраты», «заплатки»)», — отмечают в пресс-службе комитета. И подчеркивают, что подбирать краску нужно индивидуально под каждый фасад.

Причем управляющую компанию, кто пренебрег рекомендациями КГА и раскрасил фасад лоскутами, комитет может смело штрафовать от 1 тысячи рублей для граждан и до 100 тысяч рублей для должностных лиц. Наказание предусмотрено пунктом 1 статьи 20–1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Может накладывать штрафы и районная администрация, рассказали «Фонтанке» в КГА.

Во время прогулки «Фонтанка» насчитала 22 дома, чьи управляющие компании могут схлопотать штраф. Это 22 тысячи рублей штрафа с ответственных лиц, и 2,2 миллиона с должностных. Дойдет ли в действительности до наказания рублем, в КГА оперативно не ответили. И поможет ли это справиться с проблемой — тем более.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»