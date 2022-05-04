The Coca-Cola Company не исключает полного ухода из России, если конфликт на Украине затянется

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не исключает, что может полностью уйти из России. Об этом заявил гендиректор компании Джеймс Куинси.



По словам Куинси, которые 4 мая приводит The Wall Street Journal, компания может совсем свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. Тем не менее спикер не считает, что эти действия могут повлиять на правительство РФ: «Символизм важен, но он не станет решающим фактором».



Ранее сообщалось, что заводы Coca-Cola продолжают работу в России, хотя компания объявила о приостановке деятельности в стране.

