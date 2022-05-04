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    Экономика и санкции

    The Coca-Cola Company не исключает полного ухода из России, если конфликт на Украине затянется

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    14 комментариев

    Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не исключает, что может полностью уйти из России. Об этом заявил гендиректор компании Джеймс Куинси.

    По словам Куинси, которые 4 мая приводит The Wall Street Journal, компания может совсем свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. Тем не менее спикер не считает, что эти действия могут повлиять на правительство РФ: «Символизм важен, но он не станет решающим фактором».

    Ранее сообщалось, что заводы Coca-Cola продолжают работу в России, хотя компания объявила о приостановке деятельности в стране.

    «Фонтанка» писала, что ФАС одобрила сделку по продаже части российских активов PepsiCo, компании «Вимм-Билль-Данн Напитки», ТК «Мультипро».

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    Комментарии (14)

    Piter Russo
    Есть прекрасный напиток Байкал
    АннаA
    Тархун и Буратино - наше фсе!
    265927066
    Помимо сладкой вкусной газировки это еще минус детское питание и соки.......
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