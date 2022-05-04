ТК «Мультипро» купит часть российских активов PepsiCo. Сделка одобрена ФАС

Компания «Вимм-Билль-Данн» была основана в 1992 году. В 2011 году была поглощена американской корпорацией PepsiCo и стала ее подразделением. Всего компания производит свыше 1 000 наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров и негазированных напитков.

«ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания», — говорится в сообщении.

Среди торговых марок — «Домик в деревне», J7, «Агуша», «Любимый» и «Имунеле».



Речь идет о продаже актива, решение о котором было принято в 2021 году, пояснили в PepsiCo . Компания решила продать производственную площадку в г. Раменском, которая не действует с 2015 года и не производит никакой продукции. На территории завода располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты, которые перейдут в собственность нового владельца.

Компания «Мультипро» имеет два завода по производству европейских сыров: пицца-сыра для ресторанов и быстрого питания и французских сыров с белой плесенью для ретейла.



Компания PepsiCo сообщила о решении приостановить продажи в России прохладительных напитков в начале марта. Позже стало известно, что компания рассматривает запуск в России новых брендов газированных напитков.