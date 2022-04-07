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    PepsiCo готовит «Русский дар». Глобальный производитель прохладительных напитков задумался о запуске новых брендов в России

    Производитель прохладительных напитков PepsiCo, ранее заявивший о приостановке продаж в России, рассматривает возможность обновления своей продуктовой линейки за счет локальных брендов. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 апреля из фрагмента презентации компании (есть в распоряжении редакции).

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    В частности, согласно презентации, PepsiCo рассматривает возможность выпуска восьми позиций под брендом New Cola (в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л, алюминиевой банке 0,33 л и стеклянной бутылке 0,25 л). В качестве ближайшего аналога указан сам Pepsi.

    Под брендом Fruitz перечислены напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л. Также в презентации говорится о возможности выпуска лимонадов под брендом «Русский дар». Сейчас под этой маркой выпускается квас.

    PepsiCo на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Заявок на регистрацию новых брендов пока в Роспатент не поступало, следует из данных СПАРК. По словам участника рынка, знакомого с презентацией, новые локальные марки могут заменить глобальные бренды PepsiCo, после того как прекратится их выпуск. Однако сейчас, по словам опрошенных «Фонтанкой» ретейлеров, продукция PepsiCo поступает в магазины без перебоев.

    Компания PepsiCo сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков в начале марта. «Мы объявляем о приостановке продажи в России Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим инвестиции и рекламную деятельность в РФ», — говорилось в сообщении на сайте компании.

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    Комментарии (5)

    264283591
    Так же и Фанту в своё время запустили,когда был запрет поставок концентрата колы в нацисткую Германию
    Michael_5e4cd31840823
    Уважаемые коммерсанты название Z Cola не рассматривали?
    Tattiana
    Бренд с названием типа Фриц - не лучшая идея.
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