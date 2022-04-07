PepsiCo готовит «Русский дар». Глобальный производитель прохладительных напитков задумался о запуске новых брендов в России

В частности, согласно презентации, PepsiCo рассматривает возможность выпуска восьми позиций под брендом New Cola (в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л, алюминиевой банке 0,33 л и стеклянной бутылке 0,25 л). В качестве ближайшего аналога указан сам Pepsi.



Под брендом Fruitz перечислены напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л. Также в презентации говорится о возможности выпуска лимонадов под брендом «Русский дар». Сейчас под этой маркой выпускается квас.

