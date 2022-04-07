PepsiCo готовит «Русский дар». Глобальный производитель прохладительных напитков задумался о запуске новых брендов в России

В частности, согласно презентации, PepsiCo рассматривает возможность выпуска восьми позиций под брендом New Cola (в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л, алюминиевой банке 0,33 л и стеклянной бутылке 0,25 л). В качестве ближайшего аналога указан сам Pepsi.
Под брендом Fruitz перечислены напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л. Также в презентации говорится о возможности выпуска лимонадов под брендом «Русский дар». Сейчас под этой маркой выпускается квас.
PepsiCo на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Заявок на регистрацию новых брендов пока в Роспатент не поступало, следует из данных СПАРК. По словам участника рынка, знакомого с презентацией, новые локальные марки могут заменить глобальные бренды PepsiCo, после того как прекратится их выпуск. Однако сейчас, по словам опрошенных «Фонтанкой» ретейлеров, продукция PepsiCo поступает в магазины без перебоев.
Компания PepsiCo сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков в начале марта. «Мы объявляем о приостановке продажи в России Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим инвестиции и рекламную деятельность в РФ», — говорилось в сообщении на сайте компании.