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PepsiCo прекращает продажу напитков и рекламную деятельность в России. Детское питание оставят

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PepsiCo останавливает все продажи своих напитков (Pepsi, 7Up, Mirinda и т.д.) в России из-за событий в Украине. Заявление об этом 9 марта опубликовано на официальном сайте компании.

«Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар холодной войны и помогла создать точки соприкосновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Однако, учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продаж Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложения и всю рекламную деятельность в России», — говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что в РФ продолжат продавать «товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание». В PepsiCo добавили, что продолжают оказывать помощь украинским беженцам и призвали к «скорейшему мирному урегулированию конфликта».

Ранее сегодня о прекращении работы в России заявили Starbucks, McDonalds и Coca-Cola.

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Комментарии (28)

Alex000
- Она вкусней
Очень субъективно. Как по мне - лютый отстой.
AP-SPb
Вот это реально жалко. Я, конечно, потребляю в среднем 2 баночки в год и на ближайшие пару лет запас есть 😂 Но иногда понастольгировать и вспомнить начало 80-х, яркие ларьки и оригинальные бутылки было прикольно :) Но... Бог даст переживём 😉
Аристотель
Когда в 90-х здесь появились Coca и Pepsi в промышленных масштабах, их вкус резко испортился. Это связано с сегментацией у производителей, РФ всегда и у этих, и у других зарубежных производителей относились у сегменту стран 3-го мира. То же самое и с сигаретами, и со всем остальным ширпотребом. Обе компании, кстати, уже уходили из Беларуси. Потом было тяжело возвращаться. Там подумали и сделали свои безопасные газировки в т.ч. аналог этих двух - Бела Кола. Она вкусней Coca/Pepsi и безопасней для организма. Думаю если у наших сограждан возникнет острая нехватка колы в организме, Белорусь нарастит поставки в РФ своей Бела Кола в промышленных масштабах.
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