PepsiCo прекращает продажу напитков и рекламную деятельность в России. Детское питание оставят

PepsiCo останавливает все продажи своих напитков (Pepsi, 7Up, Mirinda и т.д.) в России из-за событий в Украине. Заявление об этом 9 марта опубликовано на официальном сайте компании.
«Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар холодной войны и помогла создать точки соприкосновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Однако, учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продаж Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложения и всю рекламную деятельность в России», — говорится в сообщении.
При этом в компании подчеркнули, что в РФ продолжат продавать «товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание». В PepsiCo добавили, что продолжают оказывать помощь украинским беженцам и призвали к «скорейшему мирному урегулированию конфликта».
Ранее сегодня о прекращении работы в России заявили Starbucks, McDonalds и Coca-Cola.