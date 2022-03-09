PepsiCo прекращает продажу напитков и рекламную деятельность в России. Детское питание оставят

PepsiCo останавливает все продажи своих напитков (Pepsi, 7Up, Mirinda и т.д.) в России из-за событий в Украине. Заявление об этом 9 марта опубликовано на официальном сайте компании.



«Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар холодной войны и помогла создать точки соприкосновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Однако, учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продаж Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложения и всю рекламную деятельность в России», — говорится в сообщении.

