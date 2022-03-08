Starbucks закрывает кафе в России после призывов к бойкоту сети в Европе

Американский бизнесмен, глава Starbucks Coffee Кевин Джонсон в письме к партнерам компании 8 марта объявил о приостановке деловой активности в России, включая торговлю всей продукцией сети.
«Наши сердца — с пострадавшими», — написал он, говоря о конфликте России и Украины.
Ранее Джонсон написал, что сеть не имеет кафе в Украине, однако располагает 130 точками в России, и все они — в собственности и управлении лицензированных партнеров. Однако после этого Starbucks, наравне с рядом других сетей, столкнулась с давлением общественности и призывами к бойкоту из-за нежелания закрыть бизнес в России. Тогда пост от имени главы компании обновился: было принято решение остановить работу.
Ранее 8 марта стало известно о закрытии в России 850 ресторанов сети McDonalds.