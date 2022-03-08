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Starbucks закрывает кафе в России после призывов к бойкоту сети в Европе

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Американский бизнесмен, глава Starbucks Coffee Кевин Джонсон в письме к партнерам компании 8 марта объявил о приостановке деловой активности в России, включая торговлю всей продукцией сети.

«Наши сердца — с пострадавшими», — написал он, говоря о конфликте России и Украины.

Ранее Джонсон написал, что сеть не имеет кафе в Украине, однако располагает 130 точками в России, и все они — в собственности и управлении лицензированных партнеров. Однако после этого Starbucks, наравне с рядом других сетей, столкнулась с давлением общественности и призывами к бойкоту из-за нежелания закрыть бизнес в России. Тогда пост от имени главы компании обновился: было принято решение остановить работу.

Ранее 8 марта стало известно о закрытии в России 850 ресторанов сети McDonalds.

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Комментарии (13)

LAG
старбакс популярен в америке и в некоторых столицах - там всегда очередь.
у нас же очередей к ним нет совсем, так как обычно берут кофе в маленьких кошефопах в 3 раза дешевле и чаще вкуснее.
плюс их пакованный кофе оставляет желать лучшего.
а вот то, что старбакс ушел изза нескольких твитов и изза модной политики канселлинга, вот это симптоматично.
mailbox
в реестр недобросовестных поставщиков навсегда!
VKuser1021921
Уникальный шанс в истории капитализма. Конкуренты сами! освобождают поляну.
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