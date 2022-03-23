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Заводы Coca-Cola в России продолжают работу, несмотря на «приостановку деятельности компании»

Производство напитков из линейки Coca-Cola в России продолжает принимать заказы и доставляет продукцию, несмотря на то что Coca-Cola Company объявила о приостановке деятельности в стране с 8 марта.

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«Мы заказы принимаем. Доставка осуществляется», — сообщили на горячей линии для потребителей. На вопрос о том, работает ли производство, там сказали: «Да, работает, как и до этого».

Также «Фонтанка» позвонила по телефону завода компании в Петербурге. «Вы же звоните сейчас на завод. Я — сотрудник ресепшена, я — работаю», — отметила собеседница на том конце провода. Она приняла корреспондента за потенциального клиента, сообщила, что он может заключить договор и начать заказывать продукцию.

При этом на официальном сайте Coca-Cola в России сказано, что компания с 8 марта приостанавливает свою деятельность в стране. «Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития событий», — сказано в заявлении компании.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу российского представительства Coca-Cola.

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Комментарии (10)

baddanZer
"Вот только не пойму, Собачья Свадьба, зачем ты всё это спрашиваешь? " (ц)
SHUREPA
Работают , как работали , вот только ценники во всех магазинах поднялись. Плавно переходим на Черноголовку.
NoName1234
Предлагаю вввести статью УК РФ - за ложную информацию (именно о том, что деятельность прекращают) - а сами работают.
Вот и посмотрим тогда сколько компаний ещё будут мычать что уходят из России Матушки!
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