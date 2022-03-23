Заводы Coca-Cola в России продолжают работу, несмотря на «приостановку деятельности компании»

«Мы заказы принимаем. Доставка осуществляется», — сообщили на горячей линии для потребителей. На вопрос о том, работает ли производство, там сказали: «Да, работает, как и до этого».



Также «Фонтанка» позвонила по телефону завода компании в Петербурге. «Вы же звоните сейчас на завод. Я — сотрудник ресепшена, я — работаю», — отметила собеседница на том конце провода. Она приняла корреспондента за потенциального клиента, сообщила, что он может заключить договор и начать заказывать продукцию.



При этом на официальном сайте Coca-Cola в России сказано, что компания с 8 марта приостанавливает свою деятельность в стране. «Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития событий», — сказано в заявлении компании.

