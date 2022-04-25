Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

«Предлагаемая сделка обеспечит значительную денежную премию, и мы считаем, что это лучший путь вперед для акционеров Twitter», — заявил независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор.

О заключении окончательного соглашения Twitter, Inc. объявила 25 апреля. В релизе, опубликованном на сайте PR Newswire, сказано, что акционеры получат 54,20 доллара наличными за каждую обыкновенную акцию. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией .

Илон Маск отметил, что с нетерпением ждёт начала работы с компанией и поделился планами: «Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей».

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году.

В начале апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 % Twitter, став одним из крупнейших акционеров социальной сети. Вскоре бизнесмен предложил выкупить компанию полностью, оценив акции Twitter в $54,2 за штуку, или в $43 млрд за всю компанию. После заявления Маска акции начали расти в цене, а совет директоров установил лимит на наращивание доли в компании.