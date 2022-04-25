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    Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

    1993
    2 комментария

    Руководство Twitter согласилось продать компанию американскому предпринимателю и основателю Tesla Илону Маску. Сумма сделки оценивается примерно в 44 миллиарда долларов.

    О заключении окончательного соглашения Twitter, Inc. объявила 25 апреля. В релизе, опубликованном на сайте PR Newswire, сказано, что акционеры получат 54,20 доллара наличными за каждую обыкновенную акцию. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией.

    «Предлагаемая сделка обеспечит значительную денежную премию, и мы считаем, что это лучший путь вперед для акционеров Twitter», — заявил независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор.

    Илон Маск отметил, что с нетерпением ждёт начала работы с компанией и поделился планами: «Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей».

    Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году.

    В начале апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 % Twitter, став одним из крупнейших акционеров социальной сети. Вскоре бизнесмен предложил выкупить компанию полностью, оценив акции Twitter в $54,2 за штуку, или в $43 млрд за всю компанию. После заявления Маска акции начали расти в цене, а совет директоров установил лимит на наращивание доли в компании.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    «Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей». Многие пытались.... Да ни у кого не получилось.....Ибо (как говаривал Остап), всё упирается в противостояние с властью и законодательной базой......особенно в некоторых странах (не будем говорить каких)........
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