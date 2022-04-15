    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    4 м/с, сев

    766мм

    93%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Twitter не сдается Маску и устанавливает лимит на наращивание доли в компании

    809
    обсудить

    Лимит на наращивание доли в компании более чем 15% установлен советом директоров Twitter. Так компания «снижает вероятность» получения контроля над ней Илоном Маском.

    Заявление Twitter опубликовал 15 апреля. В нем сказано, что лимит на покупку акций в 15% «снижает вероятность того, что какая-либо структура, лицо или группа компаний сможет получить контроль над Twitter через покупку акций на открытом рынке, не заплатив всем акционерам достаточной суммы и не предоставив совету директоров достаточного времени для принятия информированного решения и выбора действий в лучших интересах акционеров».

    На данный момент у Илона Маска 9,2% акций компании. Он предлагал выкупить долю саудовского принца Аль-Валида ибн Талала, но тот отказал, сочтя предлагаемую цену за акцию в $54,2 недостаточной с учетом перспектив роста их стоимости. При этом акции Twitter начали расти после заявления Маска о намерении выкупить соцсеть целиком.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний