Twitter не сдается Маску и устанавливает лимит на наращивание доли в компании

Лимит на наращивание доли в компании более чем 15% установлен советом директоров Twitter. Так компания «снижает вероятность» получения контроля над ней Илоном Маском.

Заявление Twitter опубликовал 15 апреля. В нем сказано, что лимит на покупку акций в 15% «снижает вероятность того, что какая-либо структура, лицо или группа компаний сможет получить контроль над Twitter через покупку акций на открытом рынке, не заплатив всем акционерам достаточной суммы и не предоставив совету директоров достаточного времени для принятия информированного решения и выбора действий в лучших интересах акционеров».