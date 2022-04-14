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    Саудовский принц отказался продать Маску свою долю в Twitter

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    2 комментария

    Принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд счел предложение Илона Маска по покупке акций Twitter не соответствующим реальной их стоимости.

    Член саудовской королевской семьи сообщил о своем отказе 14 апреля в соцсетях. Маск предложил выкупить долю за 41,39 млрд долларов, по $54,2 за акцию. Аль Сауд отметил, что, по его мнению, предложение Маска не соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы роста доходности соцсети. Доля принца и его Kingdom Holding Company еще в 2015 году оценивалась в миллиард долларов.

    У Маска 9,2% ценных бумаг компании. Он не стал входить в состав совета директоров, но предложил превратить штаб-квартиру Twitter в приют для бездомных.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Типичный тиран.....Деспот.... На нашего Буншу похож! (С)
    hal9000
    Эти принцы у саудитов какие то подозрительные честно говоря..незнааю..я бы им дал тыщу рублей моЭт..но не больше..
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