Саудовский принц отказался продать Маску свою долю в Twitter

Принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд счел предложение Илона Маска по покупке акций Twitter не соответствующим реальной их стоимости.
Член саудовской королевской семьи сообщил о своем отказе 14 апреля в соцсетях. Маск предложил выкупить долю за 41,39 млрд долларов, по $54,2 за акцию. Аль Сауд отметил, что, по его мнению, предложение Маска не соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы роста доходности соцсети. Доля принца и его Kingdom Holding Company еще в 2015 году оценивалась в миллиард долларов.
У Маска 9,2% ценных бумаг компании. Он не стал входить в состав совета директоров, но предложил превратить штаб-квартиру Twitter в приют для бездомных.