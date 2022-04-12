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    Петербург определил победителя конкурса концепций Пейзажного парка на Охте

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    2 комментария

    В Петербурге подвели итоги конкурса концепций Пейзажного парка, который должен раскинуться на берегу Охты. Победитель — архитектурное бюро Wowhaus, сообщает портал Archi.ru.

    Во вторник, 12 апреля, Wowhaus подтвердил «Фонтанке» эту информацию. Показываем, как будет выглядеть новое общественное пространство.

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    Конкурс концепций проводила администрация Красногвардейского района совместно с центром компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Петербурга, о старте было объявлено в конце декабря 2021 года.

    Пейзажный парк был в числе территорий, которые Смольный выдвинул на голосование горожан для скорейшего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Победителей поставят в начало очереди, наименее популярные локации — в конец, вплоть до 2030 года. Как до благоустройства выглядит территория будущего Пейзажного парка, редакция показывала год назад.

    Смольный планировал, что в текущем году в городе будут благоустроены 48 общественных пространств и разработаны проекты по улучшению еще 54 территорий на общую сумму в 5 млрд рублей.

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    Комментарии (2)

    Pupin
    Первые 2 фотки сплошной лес, смешно, там пространство в 2-3 раза меньше в реальности. Все эти рендеры такой же обман, как и изображение еды на упаковках съестного в магазинах.
    VKuser49193372
    Красиво, если так получится сделать.
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