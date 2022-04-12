Петербург определил победителя конкурса концепций Пейзажного парка на Охте

Во вторник, 12 апреля, Wowhaus подтвердил «Фонтанке» эту информацию . Показываем, как будет выглядеть новое общественное пространство.

Конкурс концепций проводила администрация Красногвардейского района совместно с центром компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Петербурга, о старте было объявлено в конце декабря 2021 года.



Пейзажный парк был в числе территорий, которые Смольный выдвинул на голосование горожан для скорейшего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Победителей поставят в начало очереди, наименее популярные локации — в конец, вплоть до 2030 года. Как до благоустройства выглядит территория будущего Пейзажного парка, редакция показывала год назад.

