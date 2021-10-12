В следующем году в Петербурге планируют благоустроить почти 50 объектов за 5 млрд рублей

Помимо этого в рамках реализации регионального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году планируется благоустроить 52 объекта и создать 34 проекта (7 млрд рублей), а в 2024-м — 51 объект и 7 проектов (7 млрд рублей).



В записке отмечается, что наиболее значимыми будут Пейзажный парк, парк Авиаторов, Бестужевский сад, набережная реки Карповки, Армашевский сквер (Ильинская слобода), Удельный парк.



Часть из них стали победителями опроса среди местных жителей, который проводился этим летом. Как ранее заявляли в правительстве Петербурга, в парке Авиаторов и на территории набережной Карповки по итогам голосования появятся общественные пространства.

