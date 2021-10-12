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В следующем году в Петербурге планируют благоустроить почти 50 объектов за 5 млрд рублей

Комитет по благоустройству Петербурга в следующем году планирует преобразовать 48 объектов и разработать проекты по улучшению еще 54 территорий. Как говорится в пояснительной записке к проекту городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, работы обойдутся в 5 млрд рублей.

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Помимо этого в рамках реализации регионального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году планируется благоустроить 52 объекта и создать 34 проекта (7 млрд рублей), а в 2024-м — 51 объект и 7 проектов (7 млрд рублей).

В записке отмечается, что наиболее значимыми будут Пейзажный парк, парк Авиаторов, Бестужевский сад, набережная реки Карповки, Армашевский сквер (Ильинская слобода), Удельный парк.

Часть из них стали победителями опроса среди местных жителей, который проводился этим летом. Как ранее заявляли в правительстве Петербурга, в парке Авиаторов и на территории набережной Карповки по итогам голосования появятся общественные пространства.

Ранее комитет по благоустройству также подвел итоги голосования на самую неблагоустроенную зеленую зону в городе. В ближайшие три года в Петербурге преобразят территорию у Шуваловского карьера и реки Каменка, территории, прилегающие к реке Охта, парк Строителей, парк на Смоленке и территорию вдоль Митрофаньевского шоссе.

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