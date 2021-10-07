Шуваловский карьер и парк на Смоленке. Комблаг подвел итоги голосования на благоустройство

Комитет по благоустройству подвел итоги голосования на самую неблагоустроенную зеленую зону в городе. Как сообщили в пресс-службе комитета 7 октября, лидерами стали шесть территорий, которые будут приведены в порядок в ближайшие три года.
«В результате тщательного подсчета голосов победителями опроса стали: территория у Шуваловского карьера и реки Каменки; территории, прилегающие к реке Охта; парк Строителей; парк на Смоленке и территория вдоль Митрофаньевского шоссе», — заявили в Смольном.
Территории будут благоустраивать в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметили в комитете, пожелания граждан при создании нового облика будут учтены.
Опрос проходил с 6 по 15 сентября. Итоги обещали подвести 17 сентября, однако на это потребовалось больше времени. «Фонтанка» определила победителей еще в первую неделю голосования. Всего в рамках голосования поступило больше 6 тыс. сообщений о 200 различных объектах.
Среди лидеров по упоминаниям также была территория на пересечении улиц Купчинской и Олеко Дундича, где жители уже несколько лет просят правительство Петербурга остановить строительство многоквартирного дома. Однако зеленая зона не включена в список зеленых насаждений и в настоящий момент находится в частных руках.